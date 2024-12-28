У Тисі потонули двоє чоловіків - вони заплатили за переправлення до Румунії $7-10 тис

Організаторам переправлення повідомили про підозру. Підозрювані достовірно знали, що навесні річка повноводна, тому піший перехід на цій ділянці кордону неможливий.

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Суд заарештував п'ятьох підозрюваних / колаж: Главред, фото: Закарпатська обласна прокуратура / Facebook

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Особливості маршруту незаконного переправлення чоловіків

Суд заарештував п'ятьох підозрюваних

Правоохоронці Закарпатської області повідомили п'ятьом громадянам про підозру в організації незаконного переправлення через держкордон, унаслідок чого, під час перетину річки Тиса, загинули двоє людей. Про це повідомляють у Facebook прокуратури регіону.

За даними слідства, жителі Закарпатської та Івано-Франківської областей за $7-10 тис. з людини організовували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

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У квітні одна з таких спроб закінчилася трагічно.

"Двоє людей із групи, які перетинали кордон вплав через річку Тиса, потонули. Їхні тіла було виявлено на березі річки на території Тячівського та Хустського районів. Один чоловік досі вважається зниклим безвісти. Іншим вдалося дістатися Румунії", - ідеться в повідомленні.

Як розповіли в прокуратурі, маршрут починався в селі Бедевля Тячівського району.

"Підозрювані достовірно знали, що навесні річка повноводна, тому піший перехід на цій ділянці кордону неможливий. Однак клієнтам цю інформацію не повідомили і навпаки запевняли їх про безпеку переходу річки на обраній ними локації. Один із підозрюваних супроводжував групу просто до берега річки Тиса. Коли чоловіки увійшли у воду, почали кликати на допомогу і тонути - поїхав із місця події", - ідеться в повідомленні.

Суд заарештував п'ятьох підозрюваних в організації незаконного переправлення через держкордон, призначивши їм загальну заставу в розмірі 35,4 млн грн. Правоохоронці також вилучили їхнє майно.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він підкреслив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді України поки що не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

Крім того, у зв'язку із запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відтермінування, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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