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Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

Даяна Швець
23 листопада 2024, 12:22
104
28 лютого 2025 року втратять чинність усі відстрочки від мобілізації, видані Мінекономіки та через "Дію".
Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну
Кабмін впроваджує новий порядок бронювання від мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, telegraf.com.ua, freepik.com

Коротко:

  • Вже 28 лютого деякі відстрочки від мобілізації не будуть дійсними
  • Мінімальна зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн
  • Працівник зобов’язаний оновити дані та не перебувати в розшуку

У зв'язку з запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.

Про це свідчить постанова Кабміну за № 1332, прийнята 22 листопада 2024 року.

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Для бронювання тепер зарплата на підприємстві тепер має бути не нижчою за 20 тисяч гривень, а співробітник має уточнити свої дані та не перебувати у списку розшукуваних осіб.

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну
Бронювання в Україні / Инфографика: Главред

"Установити, що:

1) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.;

2) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.", - зазначається у тексті постанови українського уряду.

Однак важливим нюансом є те, що відстрочки від Мінекономіки можуть припинити свою дію й раніше, ніж після 28 лютого 2025 року, якщо:

  • закінчився термін її дії;
  • підприємство, установа, організація, де працює заброньований, більше не займається виробництвом товарів, виконанням робіт і наданням послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
  • підприємство, установа чи організація втратила статус критично важливого. У тому випадку, коли заброньовано посадову особу з держоргану чи місцевого самоврядування, його бронь може втратити силу до 28 лютого 2025 року, якщо дана особа більше там не працює, або ж ліквідовано даний орган управління.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як зазначав Главред, заступник міністра економіки Віталій Кіндратієв анонсував, що на українців чекають нові правила бронювання. Він пояснив, що з 1 грудня Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак прокоментував мобілізацію аспірантів та пояснив, чи матимуть вони відстрочку у 2025 році. За його словами, це питання буде вирішуватися Міністерством освіти і науки та Кабінетом Міністрів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також анонсував нові правила бронювання з 1 грудня. За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Інші новини про мобілізацію в Україні:

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати?

У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає.

Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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