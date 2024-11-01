У Сумах російський "шахед" ударив по 9-поверхівці - серед поранених вагітна

Уже відомо про 5 постраждалих.

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У Сумах російський "шахед" ударив по 9-поверхівці / Колаж Главред, фото: КордонМедіа

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Постраждали щонайменше 5 осіб

На місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники

Увечері 1 листопада, російські окупаційні війська атакували Суми "Шахедами".

Один ворожий БПЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі міста, щонайменше п'ятеро людей постраждали, повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

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Він зазначив, що триває обстеження місця влучання, там працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Завтра буде розгорнуто штаб, де вранці людям надаватимуть допомогу.

Сумська міськрада повідомляє, що одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості (серед них вагітна).

Поранених виносять із будинку / Фото: скріншот із відео

Відомо, що внаслідок ворожої атаки 173 споживачі залишилися без газу. Це мешканці двох багатоповерхівок, які було пошкоджено через влучання БПЛА, повідомили в Сумській філії "Газмережі".

Атака Шахедів - останні новини

Як повідомляв Главред, приблизно опівночі 22 жовтня ворожі дрони-камікадзе летіли атакували Суми, там пролунали вибухи. Відомо про влучання в житлові будинки. Місцева влада повідомляла, що внаслідок влучання в будинок одну людину доправили до лікарні.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок атаки загинуло троє людей, зокрема дитина. Зранку окупанти атакували багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури. Також повідомляється, що 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили 25 ворожих "Шахедів".

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські окупанти намагалися вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

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