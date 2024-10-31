Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів

Ангеліна Підвисоцька
31 жовтня 2024, 20:43оновлено 31 жовтня, 22:15
190
У областях працюють українські сили ППО.
У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів
РФ атакувала Україну шахедами та балістикою / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахед. Регіони також були під ударом балістики. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни здійснили запуск Шахедів з півночі та півдня. Повітряну тривогу через ударні дрони оголосили у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській областях та у Києві.

Про серйозну небезпеку попередили жителів Києва.

відео дня

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - зазначили у КМДА.

У столиці та в інших регіонах працювали сили ППО.

У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Ворог також атакував ракетами з тактичної авіації Одеську область. Потужні вибухи пролунали і в самій Одесі.

Вибухи пролунали і на Харківщині. Ворог атакував КАБами Дергачі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві. Ще одне влучання було на околицях Харкова. Є інформація про постраждалих. Це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в ніч на 31 жовтня збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Удар припав на житловий багатоповерховий будинок. На місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в Харкові кількість поранених зросла до 34 людей. За його словами, загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

Також 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летіли у напрямку у столиці. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що о 5:40 в області та на підступах до Києва працювала ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні балістичні ракети вторгнення Росії атака дронів
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Людей виносили з палаючих будинків: РФ вдарила Шахедами по Полтавщині

Людей виносили з палаючих будинків: РФ вдарила Шахедами по Полтавщині

22:38Україна
Коли українцям чекати відключень світла: експерт поділився прогнозом

Коли українцям чекати відключень світла: експерт поділився прогнозом

22:33Україна
Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

20:45Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 1 листопад: Овнам - божевільний день, Водоліям - незабутні враження

Гороскоп на завтра 1 листопад: Овнам - божевільний день, Водоліям - незабутні враження

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

Чому каву ніколи не можна заливати кип'ятком: просте пояснення

Чому каву ніколи не можна заливати кип'ятком: просте пояснення

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?

Жучки в крупі зникнуть назавжди: дивовижний спосіб, який врятує продукт

Жучки в крупі зникнуть назавжди: дивовижний спосіб, який врятує продукт

Останні новини

22:38

Людей виносили з палаючих будинків: РФ вдарила Шахедами по Полтавщині

22:33

Коли українцям чекати відключень світла: експерт поділився прогнозом

22:33

Дуже татова дівчинка: який зараз вигляд має 19-річна донька Алана Бадоєва

22:26

Від нього немає відбою: салат "Графський" - гості будуть у захватіВідео

22:02

США могли перешкодити РФ напасти на Україну: чому Байден не ухвалив рішення

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткоюВідстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою
21:44

Не поспішайте викидати: чайні пакетики можна з легкістю використати в побуті

21:33

"Болить жахливо": невістка путіністки Наташі Корольової отримала травму - деталі

21:25

"Нова" дружина Віктора Павліка шокувала співака

20:57

Світ на порозі 3 Світової: ШІ назвав країну, яка перша застосує ядерну зброю

Реклама
20:56

8 тисяч солдатів КНДР вступлять у бій найближчими днями: заява США

20:45

Кім Чен Ину загрожує відповідь від України: Зеленський назвав сценарій

20:43

РФ змінила тактику обстрілів "Шахедами": чим небезпечна нова стратегія окупантів

20:43

У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів

20:19

Гайтана похвалилася дорослою донькою

20:11

Що зробити, щоб не закачувало в транспорті: прості та перевірені методиВідео

19:49

Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру

19:44

Насувається холоднеча: синоптики оголосили штормове попередження

19:40

"Я з Олею чоловік": Ярославський поставив крапку в чутках про роман із Мартиновською

19:35

Одеський депутат влип у скандал з "поганою мовою": зʼявилось розʼясненняВідео

19:32

Томагавки в Україні та плани РФ на нову війну: у Зеленського зробили заяву

Реклама
19:10

Зникнуть на очах: експерт назвав найкращий засіб від подряпин на склі

19:10

Про Tomahawk: що вам потрібно знатиПогляд

18:45

"Головна битва осені": окупанти націлились на важливе місто Донеччини

18:36

Наталія Могилевська показала молодшу донькуВідео

18:23

"Питання у днях": Зеленський сказав, коли РФ кине корейців у бій проти ЗСУВідео

18:21

Коли потрібно міняти літню гуму на зимову в Україні 2024: точна датаВідео

18:18

Озвучено запит України на військову допомогу від Південної Кореї

17:56

"Мир в обмін на території": Зеленський попередив Трампа

17:55

Шикарний сніданок: що їсть Вікторія Бекхем, щоб бути у формі

17:44

Як прибрати заломи на взутті: геніальний метод з TikTok

17:36

Чим краще протирати екран плазми: які 2 засоби категорично не можна використовуватиВідео

17:28

У Путіна вибухнули істерикою через ракети Tomahawk для України

17:14

Докучливим краплям кінець: як прибрати конденсат на бачку унітазу

17:03

4 знаки зодіаку, які не стануть щасливчиками в листопаді-2024Відео

16:45

Існують чіткі критерії: чому риба це не м'ясо і до чого там релігіяВідео

16:36

Війська РФ формують ударний кулак на важливому напрямку: у ЗСУ розкрили деталі

16:03

РФ приховано вводить в бій військових з КНДР: Коваленко розкрив задум ворога

15:33

Англійським і не пахло: чому в СРСР вчили німецьку

15:32

Ракети Tomahawk для України: Зеленський зробив нову заяву

15:30

Знають не всі: перукар розповіла, як часто потрібно мити гребінець для волосся

Реклама
15:17

Закінчити "нічиєю": Лукашенко осоромився заявою про переговори між Україною і РФ

15:14

Удар РФ по Києву: зʼявилися подробиці атаки на ДТЕК, чи будуть відключення

15:10

Краща школа з навчання програмування: Hillel IT School визнана лідером серед ІТ-шкіл України новини компанії

15:09

Солістка KAZKA схудла на приголомшливі 10 кг і показала фото

15:04

Ворог "обламав зуби" об Торецьк: кількість штурмів різко стихла, втрати ростуть

14:54

Чому каву ніколи не можна заливати кип'ятком: просте поясненняВідео

14:36

Сьогодні Київрада розбиратиметься, як вирішити проблему "Київміськбуду" та постраждалих інвесторів

14:29

Ризик - не їхня фішка: які ТОП-4 знаки зодіаку не хочуть покидати зону комфорту

14:22

Великі гроші для Лева, зміни у Терезів: які 4 знаки щасливчики листопада 2024Відео

14:10

План не спрацював: в ОП рознесли стратегію стримування РФ західними партнерами

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти