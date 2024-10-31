У Києві та інших областях дуже гучно: Україна під атакою балістики та шахедів

У областях працюють українські сили ППО.

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РФ атакувала Україну шахедами та балістикою / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахед. Регіони також були під ударом балістики. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни здійснили запуск Шахедів з півночі та півдня. Повітряну тривогу через ударні дрони оголосили у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській областях та у Києві.

Про серйозну небезпеку попередили жителів Києва.

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"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - зазначили у КМДА.

У столиці та в інших регіонах працювали сили ППО.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Ворог також атакував ракетами з тактичної авіації Одеську область. Потужні вибухи пролунали і в самій Одесі.

Вибухи пролунали і на Харківщині. Ворог атакував КАБами Дергачі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві. Ще одне влучання було на околицях Харкова. Є інформація про постраждалих. Це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в ніч на 31 жовтня збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Удар припав на житловий багатоповерховий будинок. На місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в Харкові кількість поранених зросла до 34 людей. За його словами, загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

Також 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летіли у напрямку у столиці. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що о 5:40 в області та на підступах до Києва працювала ППО.

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