У Києві вночі лунали вибухи: РФ атакувала 'Шахедами', є постраждалий

Уламки збитих дронів упали в трьох районах міста - Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.

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Збито всі дрони, які атакували Київ / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 21 жовтня російські окупанти намагалися вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

"Чергова ніч, чергові тривоги. Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні та по Києву. Вночі російські дрони знову намагалися вдарити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин", - повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків.

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"Але силами всіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені", - додав Попко.

Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що відомо про наслідки нічної атаки

Унаслідок атаки російських ударних БПЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація про постраждалих не надходила.

У багатоквартирному житловому будинку в Голосіївському районі зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін і є вибиті вікна. Без руйнувань і пожеж. Постраждалих не виявлено.

Уламки дрона впали на дах будинку / Фото: ДСНС

У Солом'янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Наразі відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ.

У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто, без постраждалих.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія влаштувала одну з наймасовіших дронових атак - РФ запустила по Україні 135 безпілотників, 80 із них збили сили ППО.

Бойова робота в повітряному просторі Києва велася понад 4,5 години. У місті обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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