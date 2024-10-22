РФ вдарила по житлових будинках у Сумах: загинуло троє людей, зокрема дитина

Зранку окупанти атакували багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури.

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Суми були атаковані дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ДержНС

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У Сумах загинули люди внаслідок атаки російських дронів

Захисники неба збили 25 ворожих "Шахедів"

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Суми. Уранці 22 жовтня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку та об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Наслідки ранкової атаки уточнюються.

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Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників у житлові будинки приватного сектору обласного центру загинуло троє людей, зокрема одна дитина.

Також повідомляється, що 22 жовтня в небі над Сумщиною зенітники збили 25 ворожих "Шахедів".

​Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Як повідомляв Главред, приблизно опівночі 22 жовтня ворожі дрони-камікадзе летіли атакували Суми, там пролунали вибухи. Відомо про влучання в житлові будинки.

Місцева влада повідомляла, що внаслідок влучання в будинок одну людину доправили до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські окупанти намагалися вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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