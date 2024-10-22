Росіяни атакували Суми "Шахедами": відомо про влучання в житлові будинки

Внаслідок влучання в будинок одна людина доставлена в лікарню.

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Удар по Сумах / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". Черговий удар стався приблизно опівночі 22 жовтня. Зокрема, ворожі дрони-камікадзе летіли на Суми, там пролунали вибухи. Відомо про влучання в житлові будинки. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки. Штаб з ліквідації НС почне працювати з 09:00 у школі № 27", - наголосив він.

В свою чергу, виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доставлена в лікарню.

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"На місці ДСНС продовжує пошуки", - додав він.

О 01:27 моніторингові канали повідомили про повторні вибухи у Сумах. Офіційної інформації поки немає.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські окупанти намагалися вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

У ніч на 20 жовтня російські загарбники запустили безпілотники на Київ з південного та північно-східного напрямків. Баражуючі боєприпаси заходили на столицю кількома хвилями.

У ніч на 19 жовтня через удар дронами у Дніпровському районі Києва було пошкоджено фасад будинку. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону.

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