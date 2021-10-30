У Сумах напали на журналістів каналу НАШ, оператора облили кавою

У Сумах напали на журналістів / скрін

На площі в Сумах напали на знімальну групу каналу НАШ, повідомляє телеведучий Макс Назаров у Telegram в суботу, 30 жовтня.

На кадрах видно, як знімальну групу відтісняють з площі. За словами журналіста, на його оператора вилили каву. У ситуацію втрутилася поліція, щоб не допустити фізичного насильства.

Раніше Главред писав про те, що вранці, 29 жовтня, в Києві сталася жахлива подія. Пасажири столичної служби таксі Uber з особливою жорстокістю побили водія таксі. Клієнти служби перевезень спалахнули агресією після того, як водій попросив їх надіти захисні маски від коронавірусу.

Це сталося рано вранці на центральній площі столиці. Таксист постраждав від дій трьох пасажирів.

Також зазначимо, в одному з сіл Хмельницької області 45-річний засуджений зник з виправної установи та зґвалтувати 12-річну дитину, яку зустрів у селі.

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Як повідомляє прокуратура Хмельницької області, за даними слідства, 45-річний засуджений за крадіжки в червні 2021 року зник з виправної установи.