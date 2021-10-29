На обличчі не залишилося живого сліду: у Києві пасажири по-звірячому побили таксиста через маски

На обличчі таксиста після побиття не залишилося живого місця / Telegram

Вранці, 29 жовтня, у Києві сталася жахлива подія. Пасажири столичної служби таксі Uber з особливою жорстокістю побили водія таксі. Клієнти служби перевезень спалахнули агресією після того, як водій попросив їх одягти захисні маски від коронавірусу.

Як пише Telegram-канал PavlovskyNEWS, це сталося рано вранці на центральній площі столиці. Таксист постраждав від дій трьох пасажирів.

"Напад на 26-річного таксиста Рома стався сьогодні, 29 жовтня, о 6 ранку на майдані біля пам'ятника "Глобус". До таксиста в авто сіли три клієнта, які були без масок. Після прохання з боку водія про те, щоб пасажири одягли маски, один із злочинців почав душити жертву. Роман вирвався і вибіг з автомобіля, на вулиці ударом в обличчя натовп повалив його на землю, після чого почав жорстоко бити ногами", - сказано в повідомленні.

Крім того, відомо, що в момент публічного побиття, свідками якого були багато інших водіїв, ніхто з проїжджаючих повз не те, що не втрутився в бійку, а навіть не зупинився.

Більш того, після звірячого побиття, пасажири, незважаючи на стан водія, з погрозою про розправу наказали йому безкоштовно відвезти їх у Бровари.

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У водія не було вибору і він виконав їх ультиматум. А потім, коли повернувся до Києва, звернувся за допомогою до медиків.

У таксиста зафіксували струс мозку і перелом верхньої щелепи. Медики припускають, що йому знадобиться операція на обличчі.

Також потерпілий вже звернувся в поліцію.

читайте такожБула несправною грубка: на Закарпатті живцем згоріли Бабуся та її 4-річний онук Напомним, 29 октября в одному з пунктів масової вакцинації стався збій в системі і це призвело до колапсу в чергах серед охочих прищепитися. Люди юрмилися без дотримання соціальної дистанції і не одягали маски.

Також 29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом. Однак підкреслив, що це не привід для перепочинку.