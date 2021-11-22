"Це робити поки рано": Данилов повідомив, хто виступає проти вступу України в НАТО

Секретар РНБО впевнений, що Україна рано чи пізно вступить в Альянс.
Деякі країни-члени Євросоюзу вважають, що Україні поки рано вступати в Північноатлантичний Альянс. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
За підсумками міжнародного форуму з безпеки в канадському Галіфаксі він повідомив, що Канада підтримає прагнення України отримати членство в НАТО.
"Не думаю, що Канаді буде складно підтримати таку пропозицію. Проблема в інших країнах, які входять в ЄС і вважають, що це робити поки рано. Втім, ми зможемо переконати їх і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – заявити Данилов у коментарі "Укрінформу".
Тернистий шлях України до НАТО
Раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Євроатлантичний курс України задекларований на всіх рівнях, однак на практиці "російський фактор" грає свою роль.
За його словами, оглядка деяких країн-членів НАТО на думку Росії заважає вступу України в Альянс. Однак жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України і НАТО.
Також повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні України і Росії та готовий реагувати на зміни обстановки. За словами генсека НАТО, Альянс напоготові і готовий до будь-якого розвитку ситуації.
Читайте також:
- Вступ України до НАТО і захист Альянсу від нападу ворога: Столтенберг назвав Києву умови
- Глава МЗС України Кулеба запрошений на засідання міністрів країн НАТО
- Війська РФ біля України у відповідь на "НАТО біля російських кордонів": Кремль чекає зустрічі Путіна і Байдена
- У НАТО допустили переміщення американської ядерної зброї ближче до кордонів України
- Путін може втягнути світ у війну: офіцер НАТО оцінив шанси вторгнення РФ в Україну