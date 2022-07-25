УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Росії брехливо заявили про "знищення бази" з HIMARS на Хмельниччині після спроби обстрілу

25 липня 2022, 14:01

В Міноборони РФ продовжують поширювати фейки і стверджують, що на Хмельниччині нібито "були знищені" РСЗВ HIMARS та гаубиці М777.

российская ракета, HIMARS
У Росії брешуть про знищення бази з HIMARS на Хмельччині / Колаж Міноборони РФ, Вікіпедія

Росія намагалася вдарити по Хмельницькій області, а у Міноборони РФ одразу спробували виправдатись. Там заявили, що на території Хмельницької області нібито "знищили бази" з реактивними системами залпового вогню HIMARS та великокаліберними гаубицями М777. Про це заявили представники російського міністерства під час брифінгу, повідомляють росЗМІ.

"Високоточною зброєю великої дальності морського базування у районі населеного пункту Богданівці Хмельницької області знищено перевалочну базу з поставленими США боєприпасами до реактивних систем залпового вогню HIMARS та снарядами до американських великокаліберних гаубиць М777", - брешуть у Міноборони РФ.

Слід зазначити, що учора, 24 липня, окупанти намагалися влучити трьома ракетами по території Хмельницької області. Це підтвердив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За попередніми даними російські війська випустили ракети з Чорного моря. Українським військовим вдалося збити ракети.

Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. Військова адміністрація опублікувала фото з наслідками від падіння ракет у поле Кам'янець-Подільського району.

обломки ракеты
РФ намагалася вдарити по Хмельницькій області / Сергій Гамалій

Можна припустити, що обстріл Хмельниччини та брехливі заяви Росії пов'язані між собою.

Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме російський.

Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія Заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставлених цілях. Україна, як і раніше, ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

читайте такожHIMARS - вбивця російських складів БП: Резніков озвучив результати роботи американських РСЗВ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів із HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ опиниться всього 12 таких установок.

Інші новини:

війна в Україні Хмельницька область ракетний удар HIMARS
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:52

ЗСУ на півдні знищили десятки окупантів і підірвали КП "елітних" військ Росії

07:50

Біля Мелітополя військові РФ переїхали на КамАЗі авто з родиною, загинула дитинаВідео

07:50

Все заліплено штукатуркою, замазано свіжою фарбою: найпоширеніші помилки в ремонтіВідео

07:13

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:30

Мобілізація в Україні 2022: хто не потрапляє під призов у воєнний час

Реклама
06:28

Другий етап війни остаточно завершився, і в ньому ми перемоглиПогляд

06:26

Рано вранці в Миколаєві під виття сирени пролунали потужні вибухиВідео

06:02

Гороскоп на серпень-2022: загроза ядерної війни, звільнення Херсону і перелом на фронтіВідео

05:42

"Невдячна і підла": Валюха зі Сватів образила Анну Кошмал

05:10

Армія України не збирається зупинятися та має намір відвоювати Крим – експертВідео

04:40

Атакує справжнє пекло: синоптик назвав дати спеки в УкраїніВідео

04:08

Пасербиця Потапа засвітила міцний прес в білосніжному топі

04:00

Чи ризикне Росія завдати ядерного удару: відповідь колишнього очільника МЗС України

03:35

Як приховати випираючий живіт влітку: 4 лайфхаки стилістів створять дивоВідео

03:32

Білявий янгол Victoria's Secret Ельза Хоск в повністю прозорому боді показала бездоганне тіло

03:20

Найсмачніші малосольні помідори за 10 хвилин: швидкий рецептВідео

03:10

Дипломат пояснив, чи має Україна право бити по території РФВідео

02:58

Анастасія Заворотнюк вже двічі була на межі життя і смерті

02:40

Ціна підскочить вище 70 грн за літр: українців приголомшили прогнозом подорожчання на АЗСВідео

02:02

Помідорне бадилля врятує від шкідників та стане ідеальним добривом: як його використовувати з користю

Реклама
01:32

Військовий експерт пояснив, чому в окупантів у боях у ЗСУ на півдні залишилося всього два плани дій

00:51

Прикмети на 26 липня: які 2 речі потрібно зробити в Собор Архангела Гавриїла, щоб стати багатимВідео

00:42

Ілон Маск звинувачений у розлученні співзасновника Google: мільярдер закрутив роман з дружиною друга

25 липня, понеділок
23:55

Ердоган жорстко дорікнув Заходу в "неправильному підході" до Путіна

23:36

З вогником: американська актриса підпалила себе під час зйомокВідео

23:30

"Пряма дорога у прірву": Захарова відкрито погрожує Україні та ЄвросоюзуВідео

23:19

З якого віку починати: науковий журнал Lancet опублікував шокуючі дані про вплив алкоголю на здоров'я

22:48

Зміна тиску: Газпром став винуватцем небезпечної ситуації на українському газопроводіВідео

22:48

Якщо Україна переможе Росію, ми станемо новим центром сили в ЄС та НАТО – колишній глава МЗС ОгризкоВідео

22:42

Головна роль і кіно про Україну: дочка путіністки Єгорової домоглася успіху в США

22:26

"Жерти нічого, перенесіть Олімпіаду-2024 до Росії": в Держдумі вибухнули маячнею

22:26

Олена Зеленська розповіла про біль, який відчуває під час війниВідео

22:10

Українська Леді Гага з розкішним життям а-ля Кардашьян: якою співачку Камалію бачать британські ЗМІ

21:53

"Одну Росію" замість "України, бо в нас іншої нема": росіянка вибісила мережу піснею Софії РотаруВідео

21:48

"Потрібно бити у відповідь": Зеленський відреагував на шантаж РФВідео

21:28

"Він був найкращим": війна забрала життя відомого львівського спортсмена

21:16

Нові HIMARS, понад 500 БПЛА Phoenix Ghost та боєприпаси: у США оголосили про нову допомогу УкраїніВідео

21:15

Половина України плаватиме: синоптики попередили про похолодання і різку зміну погодиВідео

20:30

Війська рф потужно вдарили по прикордонних районах Чернігівщини: більш ніж 10 "прильотів"

20:12

Шерон Стоун вже не та: актриса показала ледь прикрите тіло біля басейну

Реклама
20:04

Очікує на прикриття від Польщі та Чехії: Словаччина готова буде передати Україні 11 Міг-29 у вересніВідео

19:59

Окупанти готові залишити Мелітополь - погрожують підірвати об'єкти інфраструктуриВідео

19:49

У боях за Україну загинув юний, 18-річний, доброволець ЗСУ

19:44

Дипломат розповів, чи здатен Лукашенко зрадити Путіна та чи нападе на УкраїнуВідео

19:36

Досить Росії: Алла Пугачова і Максим Галкін переїдуть в США на ПМЖ

19:17

Агент Путіна всередині ЄвропиПогляд

19:13

"Він повірив у казку": Кім розповів, як Путіна обдурили спецслужбиВідео

19:11

Повна чистка: Зеленський терміново змінив командувача Силами спецопераційВідео

19:01

В Англії помер актор-зірка легендарного фільму"Титанік"

19:00

Хотіли прорватися під Ізюмом: бійці ЗСУ на Харківщині розбили танки військ РосіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти