У Росії брехливо заявили про "знищення бази" з HIMARS на Хмельниччині після спроби обстрілу

У Росії брешуть про знищення бази з HIMARS на Хмельччині / Колаж Міноборони РФ, Вікіпедія

Росія намагалася вдарити по Хмельницькій області, а у Міноборони РФ одразу спробували виправдатись. Там заявили, що на території Хмельницької області нібито "знищили бази" з реактивними системами залпового вогню HIMARS та великокаліберними гаубицями М777. Про це заявили представники російського міністерства під час брифінгу, повідомляють росЗМІ.

"Високоточною зброєю великої дальності морського базування у районі населеного пункту Богданівці Хмельницької області знищено перевалочну базу з поставленими США боєприпасами до реактивних систем залпового вогню HIMARS та снарядами до американських великокаліберних гаубиць М777", - брешуть у Міноборони РФ.

Слід зазначити, що учора, 24 липня, окупанти намагалися влучити трьома ракетами по території Хмельницької області. Це підтвердив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За попередніми даними російські війська випустили ракети з Чорного моря. Українським військовим вдалося збити ракети.

Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. Військова адміністрація опублікувала фото з наслідками від падіння ракет у поле Кам'янець-Подільського району.

РФ намагалася вдарити по Хмельницькій області / Сергій Гамалій

Можна припустити, що обстріл Хмельниччини та брехливі заяви Росії пов'язані між собою.

Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме російський.

Армія України завдає ударів по військах РФ з РСЗВ HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія Заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставлених цілях. Україна, як і раніше, ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.

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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів із HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ опиниться всього 12 таких установок.

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