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Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій області

6 липня 2022, 00:07

Жертв в результаті вибухів немає, але одна людина отримала поранення.

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Хмельницька область / t.me/khmelnytskaODA

При обстрілі Хмельницької області окупанти цілилися у водонапірну вежу. Три ракети потрапили на територію однієї з громад.

Як повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалія, росіяни випустили чотири ракети по території області, одну збили українські сили ППО.

За його словами, уламки знищеної ворожої ракети впали на територію Шепетівського району. Три інших потрапили в одну з громад Хмельницького району.

"Метою ударів була водонапірна вежа, яка повністю постачає водою громаду", - уточнив глава ОВА.

Жертв в результаті вибухів немає, але одна людина отримала поранення.

Ракетна атака РФ 5 липня

Місцева влада в Хмельницькій області повідомила про наслідки ракетного удару РФ. Зокрема, мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив прильоти у Хмельницькому районі.

"Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі пізніше від обласної Військової адміністрації", - написав він.

Крім того, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області.

Пізніше Вадим Лях уточнив, що в результаті обстрілу Слов'янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

читайте такожОкупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювали

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