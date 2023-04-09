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У Римі спільно зачитали тексти "примирення" від України та РФ: у МЗС жорстко відповіли

Олексій Тесля
9 квітня 2023, 04:30
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Хода в Римі була знову затьмарена спробою прирівняти жертву і агресора, підкреслив Олег Ніколенко.
МЗС України
У МЗС України жорстко відреагували на акцію в Римі / УНІАН

У Римі під час хресного ходу були зачитані тексти від імені українського підлітка із захопленого Маріуполя, який знайшов притулок в Італії, і російського хлопця, брат якого загинув на війні проти України, а дід і батько вважаються зниклими безвісти.

"Вчора на Страсну п'ятницю в Римі відбулося велике релігійне дійство - Хресна хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. На жаль, змушені констатувати, що нинішня хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву і агресора", — повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він упевнений в тому, що спроба поставити знак рівності між страждаючою Україною і страждаючою Росією не сприяє примиренню.

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За словами представника МЗС, Україна розчарована, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту: "Спільна участь українця і росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, уособлюючи проти них геноцид. Більш того, такий крок підриває принципи справедливості і загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру і братерства".

При цьому він додав, що "примирення" може настати тільки після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за заподіяні страждання і прохання пробачення українців.

"Розраховуємо, що Святий Престол надалі дотримуватиметься підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні та встановлення справедливості", — резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, раніше у Ватикані засудили західні уряди за постачання зброї Україні, бо це, мовляв, веде до "ескалації" війни.

Черговий скандал виник через ідею "примирення" українців і росіян під час Хресної дороги в руїнах Колізею в Римі.

Читайте більше:

Рим МЗС України Олег Ніколенко
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