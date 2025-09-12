Рус
Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів: до чого готується Берлін

Маріна Фурман
12 вересня 2025, 08:24
Відомо, що нинішня чисельність особового складу Сухопутних сил Німеччини становить 62 тисяч на бойовій службі та 37 тисяч резерву.
Мерц, армия Германии
Командування армії Німеччини хоче збільшити її чисельність у понад два рази / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези командувача:

  • Чисельність армії Німеччини повинна збільшитися на 100 тисяч солдатів
  • Берліну слід виконувати вимоги НАТО

Німеччині потрібно збільшити чисельність армії. Зокрема, Берліну варто набрати ще 100 000 військових до нинішніх 62 000, щоб виконати нові вимоги НАТО та підготуватися до зростаючої загрози з боку Росії. Таку думку висловив командувач армії в конфіденційному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Начальник сухопутних військ Альфонс Майс у листі від 2 вересня, адресованому начальнику Генерального штабу Карстену Броєру написав, що армія Німеччини має бути готовою до війни до 2029 року і "забезпечити можливості, які Німеччина пообіцяла НАТО, до 2035-го".

Майс закликав до збільшення чисельності особового складу приблизно на 45 000 військовослужбовців до 2029 року – року, коли альянс на чолі зі США заявив, що очікує від Росії здатності до широкомасштабного нападу на західних союзників.

Майс зазначив, що для виконання вимог НАТО та створення резервів на випадок затяжної війни з Росією, до 2035 року армії знадобиться ще близько 45 тисяч військових.

Він також закликав до додаткового залучення близько 10 000 військовослужбовців для посилення територіальної оборони.

При цьому речник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати цей документ, пославшись на його конфіденційний характер.

Як писав Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в Польщі, окрім дронів, знайшли уламки ракети. Як зазначає видання Sky News, це перший випадок, коли ракета влетіла у повітряний простір Польщі.

Згодом у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що після атак російських дронів на Польщу президенту США Дональду Трампу варто усвідомити, що Путін насміхається з нього.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Німеччини Німеччина
17:05

У ваше життя увірветься щастя: що потрібно зробити 12 вересня, прикмети

17:04

Штрафу не буде: коли можна зупинити авто на пішохідному переходіВідео

16:59

Хитрість радянських господинь: для чого у цукорницю кладуть лавровий лист

