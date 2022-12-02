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Навалили прямо на двері: українському послу у Ватикані підкинули смердючий "сюрприз"

2 грудня 2022, 22:00

Посол Андрій Юраш звинуватив у всьому російських агентів і назвав знахідку "агресивним актом варварства".

Андрій Юраш
Послу України у Ватикані обмазали двері в квартирі екскрементами / Facebook / Andrii Yurash

Українському послу при Святому Престолі у Ватикані Андрію Юрашу підкинули неприємний "сюрприз". Вхідні двері в його будинку, сходи і стіни обмазали речовиною, яка була схожа на екскременти. Про це він особисто написав на своїй сторінці в Facebook.

"Це був агресивний акт варварства, вчинений в тому ж ряду актів залякування, які відбулися з майже 10 іншими українськими дипломатичними представництвами в європейських містах", - написав Юраш.

Посол певен, що до цього всього причетна Росія.

"Я думаю, що так, прямо чи опосередковано", - сказав Юраш.

За даними ТСН.ua, зловмисники пробралися в закритий двір і під'їзд, в якому проживає посол разом зі своєю сім'єю. На місці події працювали правоохоронці. Вони зібрали всі зразки рідини та відбитки пальців.

Посилки з погрозами українським посольствам

Як повідомляв Главред, 30 листопада в Посольстві України в столиці Іспанії Мадриді стався вибух. Вибухівку хтось надіслав у конверті. Коли комендант оглядав конверт, той вибухнув в його руках. Коменданта забрали в лікарню з незначними пораненнями. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали. Після цього випадку глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Нагадаємо, видання El Mundo з посиланням на прем'єрську канцелярію повідомляло, що в листі, який прийшов офіційними шляхом і адресатом значився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, правоохоронці знайшли вибуховий пристрій.

Крім того, повідомляють журналісти, в Міноборони Іспанії теж прислали пакет з вибухівкою. Більш того, за 30 листопада конверти з вибухівкою також були відправлені в офісах збройової компанії Instalaza de Zaragoza і на авіабазі Торрехон-де-Ардос.

2 грудня стало відомо, що дивні посилки продовжили з'являтися в українських посольствах. У посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі та Кракові, а також консульство в Брно прислали закривавлені пакети. У них були очі тварин, а самі пакети були просочені рідиною характерного кольору і мали відповідний запах.

Інші новини:

війна в Україні Ватикан вторгнення Росії Посольство України
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