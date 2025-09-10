Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Ангеліна Підвисоцька
10 вересня 2025, 00:04оновлено 10 вересня, 00:58
3332
Російські окупанти вже атакували Україну ударними безпілотниками і підняли в повітря стратегічну авіацію.
У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України
Загроза ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Російські окупанти можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими ракетами. Ворог уже підняв у повітря стратегічну авіацію. Про це повідомляють моніторингові канали.

Було відзначено комунікацію пунктів управління стратегічної авіації Росії.

Відомо, що з аеродрому "Енгельс" був зліт літаків Ту-160 і Ту-95МС. Наразі невідомо, скільки саме бортів підняли в повітря.

відео дня

Telegram-канал monitoringwar повідомив, що в ніч на 10 вересня існує висока загроза завдання масованих ракетно-дронових ударів по території України.

Tracking зазначає, що пуски крилатих ракет можуть відбутися близько 2:00-3:00. Поки у повітрі відсутній літак Ту-160.

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Також відомо, що росіяни атакували Україну "Шахедами" У столиці вже було чути вибухи.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" написав мер Києва Віталій Кличко.

Монітори зазначили, що у напрямку Польщі вашому напрямку летять три ударних БпЛА "Герань".

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про відповідь на масовані удари РФ. Важливо, щоб заяви лідерів держав були продовжені сильними діями, каже президент.

Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.

Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Більше новин:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

00:04Україна
Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:33Війна
Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

21:30Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Гороскоп на сьогодні 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на сьогодні 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

01:30

"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

00:10

Кабмін прийняв рішення: нардеп пояснив, що зміниться в розсиланні повісток поштою

00:04

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

09 вересня, вівторок
23:33

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

22:53

Які двигуни мають "шалений апетит" до оливи: експерти склали перелік агрегатів

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
22:40

"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

Реклама
21:54

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

21:30

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти АзербайджанВідео

21:23

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:07

Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

Реклама
19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

19:10

Фінальна битва за Донбас?Погляд

19:09

Україна може заморозити фронт: посол США при НАТО назвав ключову умову

18:37

У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу

18:35

Люди зібралися, щоб отримати пенсію: у Яровій різко зросла кількість загиблихФотоВідео

18:27

Які люди цінують пригоди більше, ніж порядок: все пов’язано з датою народження

18:25

"Смертельне" сусідство: з якими овочами категорично не можна зберігати картоплю

18:19

Коли потрібно продавати автомобіль - визначено критичний вік і пробігВідео

18:06

За зачиненими дверима: принц Вільям зробив несподіване зізнання про своїх дітей

18:04

94% розлучень можна передбачити: психологи назвали ТОП-4 ознаки кінця стосунків

17:50

Благав: Повалій у сльозах зізналася, хто просив її не зраджувати Україну

17:44

Суворі заборони та прикмети 10 вересня: що не можна робити, щоб не почалася "чорна смуга"

17:27

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком під ліжком за 71 с

17:25

Білорусь під прицілом: Жданов розкрив імовірні завдання перед ЗСУ

17:15

Господарка поїхала, а кіт влаштував скандал: його реакція розсмішила всіх, відео

17:02

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

16:53

Є в скриньці у кожної: Андре Тан назвав наймодніші аксесуари на осінь-2025

16:46

Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Андрія Пишного

16:45

Модний верхній одяг на осінь: що носити замість нудного тренча

16:36

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

Реклама
16:32

"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

16:20

Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

16:15

Порошенко лише за серпень збагатів майже на 1 млрд грн: це його заробіток за 6 довоєнних років, - ЗМІ

16:07

Як роблять крабові палички: правда, про яку знають одиниці

16:02

Стиль обіймів може багато розповісти про людину - науковці розкрили секрет

15:34

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

15:29

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти