У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Російські окупанти можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими ракетами. Ворог уже підняв у повітря стратегічну авіацію. Про це повідомляють моніторингові канали.

Було відзначено комунікацію пунктів управління стратегічної авіації Росії.

Відомо, що з аеродрому "Енгельс" був зліт літаків Ту-160 і Ту-95МС. Наразі невідомо, скільки саме бортів підняли в повітря.

Telegram-канал monitoringwar повідомив, що в ніч на 10 вересня існує висока загроза завдання масованих ракетно-дронових ударів по території України.

Tracking зазначає, що пуски крилатих ракет можуть відбутися близько 2:00-3:00. Поки у повітрі відсутній літак Ту-160.

Також відомо, що росіяни атакували Україну "Шахедами" У столиці вже було чути вибухи.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" написав мер Києва Віталій Кличко.

Монітори зазначили, що у напрямку Польщі вашому напрямку летять три ударних БпЛА "Герань".

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про відповідь на масовані удари РФ. Важливо, щоб заяви лідерів держав були продовжені сильними діями, каже президент.

Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.

Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

