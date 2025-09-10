У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Російські окупанти можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими ракетами. Ворог уже підняв у повітря стратегічну авіацію. Про це повідомляють моніторингові канали.
Було відзначено комунікацію пунктів управління стратегічної авіації Росії.
Відомо, що з аеродрому "Енгельс" був зліт літаків Ту-160 і Ту-95МС. Наразі невідомо, скільки саме бортів підняли в повітря.
Telegram-канал monitoringwar повідомив, що в ніч на 10 вересня існує висока загроза завдання масованих ракетно-дронових ударів по території України.
Tracking зазначає, що пуски крилатих ракет можуть відбутися близько 2:00-3:00. Поки у повітрі відсутній літак Ту-160.
Також відомо, що росіяни атакували Україну "Шахедами" У столиці вже було чути вибухи.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" написав мер Києва Віталій Кличко.
Монітори зазначили, що у напрямку Польщі вашому напрямку летять три ударних БпЛА "Герань".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про відповідь на масовані удари РФ. Важливо, щоб заяви лідерів держав були продовжені сильними діями, каже президент.
Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.
Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
