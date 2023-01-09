У РФ наростає невдоволення через фейк Шойгу про 'акт помсти за Макіївку' - ISW

Міноборони РФ вкинуло фейк про те, що у відповідь на знищення пункту тимчасової дислокації окупантів у Макіївці нібито була "реалізована операція відплати".

Сергій Шойгу / Фото ​mil.ru ​

Спроби Міноборони Росії заявити, що російські війська відреагували на український удар 31 грудня по російських позиціях у тимчасово окупованій Макіївці, викликають подальше невдоволення в російському інформаційному просторі.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, 8 січня Міноборони Росії оголосило, що російські сили провели "операцію відплати" проти українських військ за удар 31 грудня по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів. Міноборони Росії заявило, що удар у відповідь нібито був завдани по декількох пунктах тимчасової дислокації українських військ в Краматорську Донецької області, в результаті чого загинуло понад 600 українських військовослужбовців.

Однак твердження російського відомства виявилося черговою брехнею. Журналіст фінського видання Yle Антті Куронен побував на місці в Краматорську 8 січня і зазначив, що удар припав по порожньому будинку.

"Росія стверджує, що вбила сотні українських військових під час ракетного удару по цій школі в Краматорську. Я там і трохи дивно, що будівля навіть не утеплена. Вранці місцеві також не побачили тут швидких", - написав він у Twitter.

У Міноборони РФ стверджували, що окупанти вдарили по гуртожитку №28, проте воронка від вибуху утворилася приблизно за 50 метрів від нього.

"Я перевіряю перше місце, гуртожиток 28: ракета не влучила в ціль, зробила велику дірку в м'якій землі та не зачепила в будівлі навколо... перевірка другого місця, гуртожиток 47: російська ракета знову не влучила в ціль. Перед будівлею велика воронка, на місці порожньо", - написав журналіст італійського La Repubblica Даніеле Ренері в Twitter.

Кілька російських блогерів негативно відреагували на дані Міноборони. Вони визнали, що у відомстві Шойгу сфабрикували історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти відповідальність за втрати на керівництво окупаційних військ.

"Застосування Міноборони Росії схеми подачі скарг і відплати по відношенню до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок з видатними представниками провоєнного російського інформаційного простору. На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України у жовтні 2022 року воно використовувало аналогічне формулювання "відплати" за українські удари по мосту через Керченську протоку та іншій російській інфраструктурі", – нагадали в ISW.

Там додали, що російське оборонне відомство частково використовувало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнного співтовариства "помститися за дії України", але спровокувало безліч претензій від блогерів з описом інших випадків, за які воно повинно в рівній мірі "помститися".

"Реакція Міноборони РФ на удар по Макіївці є явним продовженням цієї моделі невдоволення і відплати, яка в черговий раз відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни", – констатували в ISW.

Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо

1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 окупантів.

За неперевіреною інформацією, щонайменше, половина з них загинула.

Пізніше МО РФ вкинуло фейк про те, що у відповідь на знищення пункту тимчасової дислокації окупантів у Макіївці нібито була "реалізована операція відплати". У Міноборони РФ стверджують, що нібито внаслідок ракетного удару по пунктах тимчасової дислокації підрозділів українських військ у Краматорську "знищено понад 600 військових".

Україна спростувала заяву Міноборони РФ.

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