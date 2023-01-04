'Хочуть списати свідків': вцілілих в Макіївці окупантів планували відправити у наступ - ЗМІ

Родичі мобілізованих скаржаться, що російська влада досі не склала списки поранених і загиблих.

ПТУ №19 в Макіївці після удару. На місці розбирають завали / Фото Telegram

Російських окупантів, які вижили після удару ЗСУ по будівлі ПТУ №19 у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, яку перетворили на казарму, хочуть відправити на передову, щоб позбутися непотрібних свідків.

Родичі мобілізованих досі не знають, де члени їхніх родин, а влада РФ не склала списки поранених і загиблих. Про це повідомляє видання Важные истории.

Дружина одного з мобілізованих із Самарської області росіянина, який отримав поранення після удару по Макіївці, розповіла, що не знає, де її чоловік.

"Немає інформації, в яку лікарню везуть чоловіка. Вам в будь-якому випадку не скажуть, куди їх везуть. Вже третю добу йдуть, мені багато жінок пишуть і дзвонять – у них теж немає жодних звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує. Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось в госпіталь потрапив, пам'ять втратив... Але елементарно хоча б списки складіть! Хто живий, хто мертвий, хто в госпіталі", - поскаржилася росіянка.

Жінка повідомила, що російських військових, які вижили, хотіли відправити "в наступ", проте "ті, хто розумніший, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік – в укриття якісь".

Ще одна родичка мобілізованого з Самарської області розповіла, що вцілілих окупантів "хочуть списати як непотрібних свідків".

"Туди їде комісія, і ми боїмося, що їх можуть відправити кудись або заховати",-сказала вона.

Російська пропагандистка Анастасія Кашеварова також писала в Telegram, що росіян, які пережили обстріл ПТУ №19 в Макіївці, "хочуть направити на передову або ще кудись подалі від очей". За її словами, вижило "приблизно 216 осіб".

Пізніше вона уточнила, що через галас мобілізовані залишилися на місці.

Удар HIMARS по базі росіян в окупованій Макіївці

В ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, що нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії лише через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули лише 63 військових.

За останніми даними Міноборони РФ, в ході розбору завалів були знайдені тіла 89 окупантів. Серед загиблих виявився заступник командира полку підполковник Бачурін.

У відомстві кажуть, що виною всьому стало "масове використання особовим складом мобільних телефонів".

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