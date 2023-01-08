'Знищили всі HIMARS': у ЗСУ відповіли на дикий фейк РФ про 'відплату за Макіївку'

У ЗСУ розповіли про інформаційну операцію міністерства оборони РФ.

Руйнування у Краматорську / Facebook о. Гончаренко

Україна спростувала заяву міноборони РФ про нібито загибель понад 600 солдатів ЗСУ в результаті ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це інформаційна операція міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ з ураження великих скупчень їх особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", - заявив Суспільному спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Фейк міноборони РФ

Зазначимо, що раніше МО РФ вкинуло фейк про те, що у відповідь на знищення пункту тимчасової дислокації окупантів у Макіївці нібито була "реалізована операція відплати".

Байкарі з МО РФ стверджують, що нібито внаслідок ракетного удару по пунктах тимчасової дислокації підрозділів українських військ у Краматорську "знищено понад 600 військових".

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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