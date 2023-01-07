Спрацювала карма: попи РПЦ "благословили" окупантів, ліквідованих у Макіївці, вкраденим хрестом

Російські окупанти стали "двохсотими" рівно через 40 днів після "благословення" на війну українським хрестом з Луганська.

Окупантів, які загинули в Макіївці, благословили вкраденим українським хрестом / колаж фото Вікіпедія, telegram / horevica

Попи РПЦ самі "прирекли" окупантів на смерть у Макіївці. Тут могли успішно спрацювати не тільки ЗСУ, а й карма. Виявилося, що російських вояків "благословили" на війну вкраденим з Луганська хрестом. Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський.

Найцікавіше те, що окупантів "благословили" рівно за 40 днів до "прильоту" по будівлі ПТУ №19, де вони і хотіли послухати новорічне привітання "директора Росії" Путіна.

Повідомляється, що в цьому ПТУ перебували мобілізовані з Самарської області РФ. Вкрадений три роки тому з Луганська хрест був незаконно вивезений в селище Рощинський Самарської області, як "унікальна реліквія". У цьому був замішаний архімандрит Варфоломій (Кузнєцов).

"Любителям символізму. Загиблих в Макіївці мобілізованих з Самари перед відправкою на війну (якраз за 40 днів до загибелі) благословили краденим хрестом, який був три роки тому вивезений з окупованого Луганська. Восьма заповідь - не вкради. Як тобі таке, патріарх Кирило?"- написав журналіст.

Вже ліквідованих окупантів "благословляв" українським хрестом протоієрей РПЦ Дмитро Поляков.

Окупантів, які загинули в Макіївці, благословили вкраденим українським хрестом / скріншот

Окупантів, які загинули в Макіївці, благословили вкраденим українським хрестом / скріншот

"Бавовна" в Макіївці

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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