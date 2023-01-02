Зізналися про масові жертви окупантів: у Росії осоромилися заявою про вибух у Макіївці

У Макіївці могли дислокуватися мобілізовані з Саратовської області.

Бавовна в Макіївці / Вікіпедія, telegram / horevica

В ніч на 1 січня в Макіївці трапилася бавовна від удару ЗСУ. У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули 63 військових.

"Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил в районі населеного пункту Макіївка. В результаті ураження пункту тимчасової дислокації загинули 63 російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі Збройних сил України інформацію про удар по будівлі поки не підтвердили.

Хто знаходився в Макіївці

Як повідомляє Telegram-канал Astra, у зруйнованому при обстрілі ПТУ могли розміщуватися мобілізовані з Самарської області

Так, у пабліку "мобілізація і Самарська область 2022" з'явилася публікація з номером телефону гарячої лінії "щодо подій 44 полку в Макіївці".

Родичам мобілізованих, які не можуть вийти на зв'язок з російськими солдатами, пропонується надати ПІБ, рік народження та особистий номер військового.

Багато хто повідомляв, що від удару ЗСУ загинули більше сотні окупантів.

Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо

1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 окупантів.

За неперевіреною інформацією, щонайменше, половина з них загинула.

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