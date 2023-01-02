Зізналися про масові жертви окупантів: у Росії осоромилися заявою про вибух у Макіївці

В ніч на 1 січня в Макіївці трапилася бавовна від удару ЗСУ. У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули 63 військових.
"Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил в районі населеного пункту Макіївка. В результаті ураження пункту тимчасової дислокації загинули 63 російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі Збройних сил України інформацію про удар по будівлі поки не підтвердили.
Хто знаходився в Макіївці
Як повідомляє Telegram-канал Astra, у зруйнованому при обстрілі ПТУ могли розміщуватися мобілізовані з Самарської області
Так, у пабліку "мобілізація і Самарська область 2022" з'явилася публікація з номером телефону гарячої лінії "щодо подій 44 полку в Макіївці".
Родичам мобілізованих, які не можуть вийти на зв'язок з російськими солдатами, пропонується надати ПІБ, рік народження та особистий номер військового.
Багато хто повідомляв, що від удару ЗСУ загинули більше сотні окупантів.
Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо
1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.
Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 окупантів.
За неперевіреною інформацією, щонайменше, половина з них загинула.
Читайте також:
- ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено Макіївку під Сватовим
- Потужна пожежа після "прильоту" : у Макіївці підірвали нафтобазу окупантів РФ
- Немовля застрелене в голову: в окупованій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 осіб, з них 4-діти