Розвідали та потужно вдарили: у ЗСУ розкрили деталі знищення сотень окупантів у Макіївці

Багато мобілізованих росіян розмістили у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб ховатися, пояснив Сергій Череватий.

Знищена база росіян в Макіївці / Скріншот

Стали відомі нові подробиці знищення кількох сотень російських окупантів в результаті удару по розташуванню загарбників в Макіївці Донецької області.

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, багато мобілізованих росіян розмістили у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб ховатися в разі небезпеки. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Представник ЗСУ уточнив, що версія російського військового командування про те, що українські військові виявили та знищили базу ЗС РФ у Макіївці Донецької області завдяки використанню окупантами мобільних телефонів, є смішною. Він пояснив, що російських солдатів не змогли приховано розмістити, в результаті чого ЗСУ встановили ціль.

"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але ця версія виглядає дещо смішно", - сказав український військовий.

Він також звернув увагу на те, що багато мобілізованих росіян не дуже навчені і злагоджені, при цьому їх розмістили у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб ховатися в разі небезпеки.

"Зрозуміло, що не це (використання телефонів, — ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити приховано цей особовий склад. Чим скористалися ми, розвідавши ціль і потужно знищивши її", — додав Череватий.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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