Загроза ударів РФ по енергетиці та портах: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Нове засідання Ставки верховного головнокомандувача провів президент України Володимир Зеленський.
Йшлося про питання захисту енергетики та одеських портів. Про це глава держави розповів у повідомленні у своєму Telegram.
Зазначається, що головною темою Ставки був захист енергетики, критичної інфраструктури, а також портів Одеської області та інфраструктури "зернового коридору" від російських ударів.
Крім того, учасники засідання обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.
Хто доповідав в ході засідання Ставки:
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- міністр енергетики;
- керівник"Укренерго";
- голова"Укргідроенерго";
- керівник "Нафтогазу";
- керівник Генштабу ЗСУ.
"Всі доручення роздані. Робота триває", - додав Зеленський.
Раніше відбулася Ставка верховного головнокомандувача під керівництвом президента Володимира Зеленського. На засіданні розглянули підготовку енергосистеми до зими. "Комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може придумати країна-терорист", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує нові масовані удари: українцям назвали терміни і цілі обстрілів. Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи необхідно жителям великих міст, зокрема – Києва, готується до можливої евакуації.
Раньше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.
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