Загроза ударів РФ по енергетиці та портах: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Учасники засідання обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

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Володимир Зеленський провів засідання Ставки / Колаж : Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Нове засідання Ставки верховного головнокомандувача провів президент України Володимир Зеленський.

Йшлося про питання захисту енергетики та одеських портів. Про це глава держави розповів у повідомленні у своєму Telegram.

Зазначається, що головною темою Ставки був захист енергетики, критичної інфраструктури, а також портів Одеської області та інфраструктури "зернового коридору" від російських ударів.

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Крім того, учасники засідання обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

Хто доповідав в ході засідання Ставки:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

міністр енергетики;

керівник"Укренерго";

голова"Укргідроенерго";

керівник "Нафтогазу";

керівник Генштабу ЗСУ.

"Всі доручення роздані. Робота триває", - додав Зеленський.

Повідомлення в. Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше відбулася Ставка верховного головнокомандувача під керівництвом президента Володимира Зеленського. На засіданні розглянули підготовку енергосистеми до зими. "Комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може придумати країна-терорист", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує нові масовані удари: українцям назвали терміни і цілі обстрілів. Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи необхідно жителям великих міст, зокрема – Києва, готується до можливої евакуації.

Раньше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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