ЗСУ наступають під Бахмутом, війська РФ хочуть прорватися на Луганщині - Сирський

Сили оборони України стримують спроби окупантів країни-агресорки Росії просунутися на Куп'янсько-Лиманському напрямку, сказав Олександр Сирський.

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ЗСУ зривають плани противника і поступово просуваються вперед - Сирський / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Сирського, 33-тя ОМБр

Ситуація на східному фронті залишається складною. Війська України стримують спроби окупантів Росії наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Загарбники хочуть прорвати оборону ЗСУ в Луганській області. Українські війська наступають на Бахмутському напрямку. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Як повідомляє Military Media Center, він розповів про те, що обстановка на сході залишається складною. Найзапекліші бої ведуться на напрямку Куп'янськ-Лиман в районах Райгородки та Ковалівки Луганської області. Там загарбники намагаються прорвати українську оборону і використовують для цього штурмові загони на бронетехніці.

"Одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності та боєздатності своїх військ", - зазначив генерал.

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За його словами, запеклі бої йдуть і Бахмутському напрямку – біля Бахмута, Курдюмівки, ягідного та Андріївки. Окупанти контратакують і намагаються повернути втрачені позиції.

"Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємося вперед", - підкреслив Олександр Сирський.

Контрнаступ ЗСУ

У Міноборони назвали наступні цілі сил оборони України після звільнення Роботиного. Війська рухаються на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки.

ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні, внаслідок чого російські окупанти змушені відступати, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, українські війська зміцнюються на відвойованих позиціях.

Армія України просунулася на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Окупанти атакують на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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