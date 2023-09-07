Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом: зведення Генштабу про контрнаступ

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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Як кажуть в Генштабі, оперативна обстановка на сході і півдні України залишається як і раніше складною. / колаж Главред, фото УНІАН

Сили оборони України мають частковий успіх на південь від Бахмута, а також витісняють окупантів із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook у ранковому зведенні за четвер, 7 вересня.

Крім того, Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, знищувати ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних, 69 авіаційних ударів, а також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як підсумували в Генштабі, оперативна обстановка на Сході і півдні України залишається, як і раніше, складною.

Контрнаступ ЗСУ - головне на цей момент

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на сході та півдні України.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Работине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудуваної оборонної мережі росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ суттєво уповільнене. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

Темпами контрнаступу незадоволені на Заході, хоча в Україні неодноразово звертали увагу, що для прискорення успіхів ЗСУ необхідна далекобійна зброя та більше бронетехніки.

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