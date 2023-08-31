Українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млн

Українські військові за одну лише ніч завдали окупантам під Бахмутом серйозних втрат у техніці, знищивши три одиниці техніки на суму понад 5 мільйонів доларів.
При цьому для влучних ударів захисники України використали один лише дрон. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Він зазначив, що бійці підрозділу CODE 9.2. одним ударним дроном перетворили на мотлох танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.
"Завдяки майстерності солдатів і коптеру росіяни більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. А також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладальника", – розповів Федоров.
Дивіться відео знищення ворожої техніки за допомогою дрона:
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal з посиланням на неназваного офіцера ЗСУ. Десантники ЗСУ ведуть бої з окупантами агресора Росії на їхніх укріплених позиціях на околиці Вербового Запорізької області, пишуть журналісти.
Також повідомлялося, що окупанти бояться прориву ЗСУ на територію РФ – біля кордону з Україною стягують підмогу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що країна-агресорка Росія приготувала три угруповання військ у прикордонних з Україною районах.
Нагадаємо, у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця, який був сам 12 годин у відкритому морі. Спецпризначенець "Конан" опинився за бортом човна посеред Чорного моря під час спецоперації. Через вогонь авіації РФ побратими дісталися до нього через півдоби.
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