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РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян

Олексій Тесля
11 вересня 2023, 19:07 оновлено 11 вересня, 19:15
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На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, розповів Ілля Євлаш.
РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і 'перемололи' сотні росіян
Стало відомо про успіхи ЗСУ під Бахмутом / Колаж: Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Підрозділи Збройних сил України досягли успіхів на Бахмутському напрямку, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. Таку заяву він зробив в ефірі "Суспільного".

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ, з боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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"На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, які застосовують всі наявні засоби озброєння, 527 разів на добу військові РФ обстріляли позиції ЗСУ, відбулося 12 боїв, в ході яких ліквідували 212 російських солдатів", - розповів Євлаш.

За його словами, в цьому напрямку армія РФ двічі застосовувала авіацію.

Ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку

На Лимансько-Куп'янському напрямку, за інформацією Євлаша, армія РФ продовжує активно обстрілювати позиції Сил оборони з артилерії.

"За добу сталося понад 500 обстрілів, 20 разів застосовували авіацію: вертольоти Мі-8, Мі-24, Ка-52 і літаки Су-25. На цьому напрямку українські військові ліквідували 65 російських окупантів і знищили ряд військової техніки", - розповів він.

Як повідомив український офіцер, армія РФ веде вогневе ураження поблизу Серебрянського лісництва та Новоєгорівки, Синьківки, Берестового, Сіверського та Верхньокам'янського.

Що відомо про ситуацію під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупантів РФ вибивають під Бахмутом. ЗСУ знищили майже всю техніку росіян в районі Кліщіївки, розповів Максим Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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Бахмут війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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