З України почали виїжджати російські дипломати - росЗМІ

Посольство РФ нібито працює в звичайному режимі / Фото УНІАН

Співробітники російських консульств і дипломати почали виїжджати з України. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на інформоване джерело.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств на Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать труднощі, що виникли під час запису на прийом в консульства і в посольство", — сказав співрозмовник.

За його словами, Москва зробила аналогічний крок "на тлі офіційно оголошеної низкою західних країн евакуації".

Тим часом ТАСС повідомляє, що російські дипломати продовжують виконувати свої обов'язки на території України.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що було ухвалено рішення "оптимізувати штат російських закордонних установ в Україні".

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"Побоюючись можливих провокацій київського режиму або третіх країн, ми дійсно ухвалили рішення про деяку оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні. Звертаємо увагу на те, що наші посольство та консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - сказала вона.

Евакуація дипломатів з Києва

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їхній виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуації співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його"передчасним".

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що ситуація виглядає як прояв надмірної обережності. За його словами, "фактично кардинальних змін у безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося".

Пізніше стало відомо, що Велика Британія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення. Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Британії.

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