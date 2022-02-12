США планують евакуювати майже всіх співробітників посольства в Україні - AP

Західні ЗМІ пишуть, що посольство США в Києві все ж таки евакуюють / Колаж УНІАН, Reuters

У суботу, 12 лютого, Держдепартамент США планує оголосити про те, що практично всі американські співробітники посольства США в Києві будуть змушені залишити Україну на тлі високої ймовірності російського вторгнення.

Як пише Associated Press з посиланням на джерела, невелика кількість чиновників може залишитися в Києві, але переважну більшість з майже 200 американців в посольстві в столиці вивезуть з країни або перемістять на крайній захід України - ближче до польського кордону - щоби США могли зберегти дипломатичну присутність в країні.

У Держдепартаменті не прокоментували цю інформацію.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

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Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема, Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще скептичнішу позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

Евакуація дипломатів з Києва

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуацію співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його "передчасним".

8 лютого видання BuzzFeed повідомило, що у разі вторгнення Росії в Україну посольство США в Києві може переїхати в один із західних регіонів країни. Остаточне рішення ще не ухвалено, але переговори нібито ведуться.

При цьому в Білому домі не планують масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення, але рекомендують їм залишити країну.

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