Посольство Великобританії залишається працювати у Києві попри загрозу вторгнення Росії / Reuters

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що залишається в Києві і продовжує роботу на тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії.

Таку заяву британський посол зробила на своїй сторінці у Twitter у суботу, 12 лютого. Попри те, що офіційний Лондон закликав своїх громадян покинути Україну, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс підкреслила, що дипломати з Києва не виїжджатимуть.

"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з основною командою. Посольство продовжує роботу", - йдеться у повідомленні.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

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У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" по так званим "гарантіям безпеки".

Водночас відразу вісім країн закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну. Йдеться про Чорногорію, Японію, Південну Корею, Норвегію, Ізраїль, Північну Македонію та Естонію. Відповідні рекомендації опублікували міністерства закордонних справ вищезазначених країн.

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