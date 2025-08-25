Різкий стрибок вниз: в Україні обвалилися ціни на базові продукти

Головне:
- В супермаркетах знизили ціни на молочну продукцію
- Найбільше здешевшала сметана
В Україні майже щомісяця помітно переписують ціни на продукти. Не виключенням є і молочна продукція. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
У порівнянні з липнем, в українських супермаркетах знизилися ціни на масло Селянське 72,5%. Якщо минулого місяця воно коштувало в середньому 115,87 гривні, то станом на 25 серпня його ціна становить 111,12 гривні.
Подібна ситуація і з молоком Яготинське 2,6%. Його ціна за місяць "впала" з 57,87 гривень до 55,36 гривень. Водночас молоко Простонаше 1% не змінилося у ціні.
Дивують українців і ціни на сметану. У липні 15% сметана Президент коштувала 53,42 гривні, а вже сьогодні її можна купити в середньому по 48,49 гривні. Таким чином продукт подешевшав на майже 5 гривень.
Ціни на молочні продукти в Україні будуть зростати
Нещодавно аналітики спрогнозували, що на початку осені 2025 року на українському ринку в сегменті молочної продукції можуть подорожчати на 5% окремі категорії товарів.
Це зумовлено тим, що у серпні-вересні зростає попит на свіжі молокопродукти, тому виробники отримують додатковий стимул продажу.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стрімко дешевшають яблука нового врожаю, хоча сезон збору плодів лише стартував. Вартість яблук урожаю 2025 року знизилася приблизно на 12%.
Раніше також стало відомо, що в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на лохину. Основною причиною підвищення вартості є скорочення пропозиції ягоди на тлі активного попиту.
Напередодні повідомлялося, що в Україні впродовж попереднього місяця зросли ціни на морожену рибу. У липні середня споживча вартість продукту піднялася на 0,8%.
