Різкий стрибок вниз: в Україні обвалилися ціни на базові продукти

Анна Косик
25 серпня 2025, 13:58
Цінники у супермаркетах на деякі популярні продукти приємно дивують українців.
Деньги, молочка
Українцям молочна продукція цього місяця обійдеться значно дешевше, ніж у липні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • В супермаркетах знизили ціни на молочну продукцію
  • Найбільше здешевшала сметана

В Україні майже щомісяця помітно переписують ціни на продукти. Не виключенням є і молочна продукція. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

У порівнянні з липнем, в українських супермаркетах знизилися ціни на масло Селянське 72,5%. Якщо минулого місяця воно коштувало в середньому 115,87 гривні, то станом на 25 серпня його ціна становить 111,12 гривні.

Подібна ситуація і з молоком Яготинське 2,6%. Його ціна за місяць "впала" з 57,87 гривень до 55,36 гривень. Водночас молоко Простонаше 1% не змінилося у ціні.

Дивують українців і ціни на сметану. У липні 15% сметана Президент коштувала 53,42 гривні, а вже сьогодні її можна купити в середньому по 48,49 гривні. Таким чином продукт подешевшав на майже 5 гривень.

Ціни на молочні продукти в Україні будуть зростати

Нещодавно аналітики спрогнозували, що на початку осені 2025 року на українському ринку в сегменті молочної продукції можуть подорожчати на 5% окремі категорії товарів.
Це зумовлено тим, що у серпні-вересні зростає попит на свіжі молокопродукти, тому виробники отримують додатковий стимул продажу.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стрімко дешевшають яблука нового врожаю, хоча сезон збору плодів лише стартував. Вартість яблук урожаю 2025 року знизилася приблизно на 12%.

Раніше також стало відомо, що в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на лохину. Основною причиною підвищення вартості є скорочення пропозиції ягоди на тлі активного попиту.

Напередодні повідомлялося, що в Україні впродовж попереднього місяця зросли ціни на морожену рибу. У липні середня споживча вартість продукту піднялася на 0,8%.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

