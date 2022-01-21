У Польщі вбили і пограбували заробітчанку: дочка збирає гроші на транспортування тіла в Україну

Жінка родом з Бердичівщини / berdichev.biz

У Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.

Він кинув тіло своєї жертви і воно всю ніч пролежало посеред вулиці під дощем. Труп випадково вранці виявили перехожі.

У коментарі berdichev.biz дочка покійної розповіла, що мати довгий час працювала в Польщі і забрала туди її.

"Камери відеоспостереження зафіксували, як її вдарили важким предметом по голові, а потім обікрали. На вулиці був дощ. Тіло всю ніч пролежало там. Вранці її побачили перехожі і викликали поліцію", - додала дівчина.

Тепер вона збирає гроші, щоб перевезти тіло матері в Україну і поховати на рідній землі.

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Також відомо, що батько дівчини давно помер. Вона залишилася круглою сиротою.

Нагадаємо, раніше у Словаччині виявили тіло 28-річного українського заробітчанина Павла Куропася, який працював у Польщі. Правоохоронці говорять про самогубство, однак у справі багато неясностей.

Також раніше в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

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