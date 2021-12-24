Заробітчани, які повертаються на свята, влаштували "Армагеддон" на кордоні Польщі з Україною

На кордоні утворилися великі черги / Facebook / zahidnuy.kordon/

У Польщі на кордоні з Україною утворилися великі затори з автомобілів у зв'язку з напливом заробітчан, які прямують додому на новорічні та різдвяні свята.

Як пише в Facebook адміністратор групи Granica / Кордон PL-UA Томаш Барт Бартецкі, затори утворилися майже на всіх КПП.

"Черги в бік України на всіх ПП, крім Dołhobyczów і Krościenko (12:30). В кінці дня все може стати ще гірше", - розповів він.

/ Facebook / Granica / Кордон PL-UA

Як уточнює ТСН, у пунктах пропуску кілька кілометрових черг на в'їзд в Україну. Найбільше у пункті пропуску Корчова-Краковець.

У чергах по польській стороні сотні машин. На пунктах пропуску по кілька сотень автомобілів. Це ще не пік, кажуть прикордонники. Вони прогнозують, що саме сьогодні і завтра найбільше наших громадян будуть повертатися додому. До цього, кажуть, вже підготувалися.

Реклама

"Представниками Держприкордонслужби вжито низку заходів щодо прискорення оформлення наших громадян. Зокрема. виставлені додаткові прикордонні наряди, відкриті окремі додаткові смуги руху. За 12 годин було оформлено близько 750 транспортних засобів", - розповів начальник відділення інспекторів КП Краковець Сергій Верельник.

Щорічно напередодні і після Різдва християн західного обряду на кордоні утворюються великі черги. Працівники масово повертаються додому з Європи: переважно з Польщі, Німеччини та Чехії. Люди розповідають, що в черзі стоять по шість-сім годин.

За годину польські та українські прикордонники оформляють в середньому 50 машин. Втім, щоразу під'їжджають нові. Ймовірно, черги будуть ще довшими, а час очікування перетину кордону ще триваліший.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед посиленням карантину повертаються з Польщі українці влаштували пекло на кордоні.

Читайте ще: