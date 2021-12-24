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Заробітчани, які повертаються на свята, влаштували "Армагеддон" на кордоні Польщі з Україною

24 грудня 2021, 11:59

Щорічно напередодні і після Різдва християн західного обряду на кордоні утворюються великі черги.

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На кордоні утворилися великі черги / Facebook / zahidnuy.kordon/

У Польщі на кордоні з Україною утворилися великі затори з автомобілів у зв'язку з напливом заробітчан, які прямують додому на новорічні та різдвяні свята.

Як пише в Facebook адміністратор групи Granica / Кордон PL-UA Томаш Барт Бартецкі, затори утворилися майже на всіх КПП.

"Черги в бік України на всіх ПП, крім Dołhobyczów і Krościenko (12:30). В кінці дня все може стати ще гірше", - розповів він.

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/ Facebook / Granica / Кордон PL-UA

Як уточнює ТСН, у пунктах пропуску кілька кілометрових черг на в'їзд в Україну. Найбільше у пункті пропуску Корчова-Краковець.

У чергах по польській стороні сотні машин. На пунктах пропуску по кілька сотень автомобілів. Це ще не пік, кажуть прикордонники. Вони прогнозують, що саме сьогодні і завтра найбільше наших громадян будуть повертатися додому. До цього, кажуть, вже підготувалися.

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"Представниками Держприкордонслужби вжито низку заходів щодо прискорення оформлення наших громадян. Зокрема. виставлені додаткові прикордонні наряди, відкриті окремі додаткові смуги руху. За 12 годин було оформлено близько 750 транспортних засобів", - розповів начальник відділення інспекторів КП Краковець Сергій Верельник.

Щорічно напередодні і після Різдва християн західного обряду на кордоні утворюються великі черги. Працівники масово повертаються додому з Європи: переважно з Польщі, Німеччини та Чехії. Люди розповідають, що в черзі стоять по шість-сім годин.

За годину польські та українські прикордонники оформляють в середньому 50 машин. Втім, щоразу під'їжджають нові. Ймовірно, черги будуть ще довшими, а час очікування перетину кордону ще триваліший.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед посиленням карантину повертаються з Польщі українці влаштували пекло на кордоні.

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