На згадку про героя у Мукачеві розцвіли 13 тисяч тюльпанів: зворушлива історія від дружини Романа Жука

Роман Жук загинув у Запорізькій області на війні Росії проти України, боєць їхав рятувати поранених, але поруч з його машиною вибухнув снаряд окупантів.

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Олена хотіла б, щоб Алея тюльпанів пам'яті Романа Жука стала місцем зустрічей закоханих / Колаж Факти

На згадку про загиблого бійця Збройних сил України Романа Жука відкрили Алею тюльпанів у Мукачеві. Тринадцять тисяч тюльпанів вже розцвіли. Дружина загиблого героя Олена розповіла, що він дуже любив ці квіти і надсилав їй їх навіть коли був на фронті. Роман загинув, коли їхав рятувати поранених побратимів у Запорізькій області. У цей день Олена і Роман збиралися зустрітися після тривалої розлуки.

В інтерв'ю Факт Олена розповіла історію про свого чоловіка - Романа Жука, який після початку повномасштабного нападу Росії одним з перших пішов на війну. Він був розвідником артилерійського взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади і брав участь у бойових діях на запорізькому напрямку.

У травні 2022 року Роман загинув. Боєць їхав на машині, щоб врятувати поранених побратимів. У цей день Роман і Олена повинні були зустрітися після тривалої розлуки.

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"Якось Роман розповів мені, що у них дуже багато покинутих тварин, вони голодують і страждають, незважаючи на те, що воїни їх годують, чим можуть. Я відповіла, що дістану корм і привезу. Ми вже сильно скучили один за одним. Хотілося просто доторкнутися, обійняти, побути поруч. Він знав, що зі Львова їхатиме мікроавтобус з необхідними речами, і дозволив мені поїхати у супроводі львівських волонтерів.

Виїзд був узгоджений на вихідні 28-29 травня. Раптом 22 травня Рома вносить в календар позначку про день народження 26 травня нашого знайомого в Запоріжжі. Я побачила це і відчула, що обов'язково повинна бути в Запоріжжі в цей день. Всі перешкоди подолала, і, коли вранці 26-го Рома подзвонив мені, ми були дуже щасливі, що через кілька годин Побачимося. Але наш дзвінок перервав сильний обстріл росіян. Він вибачився і сказав, що змушений спуститися в укриття. Через кілька хвилин я сіла за кермо і виїхала. Рома поїхав теж ... тільки не до мене, а щоб рятувати поранених. Під час поїздки поруч з його авто розірвався снаряд ра**истської артилерії. Я не встигла на кілька годин...", - розповіла Олена.

Олена і Роман Жук збиралися зустрітися 26 травня... / Факти

Дівчина поділилася й історією створення Алеї тюльпанів у Мукачеві на честь Романа Жука. Вона розповіла про те, що Роману дуже подобалися ці квіти – він надсилав дружині фотографії та відео з тюльпанами, і дарував їх, навіть коли вони були далеко один від одного.

"Рома завжди любив тюльпани. Але особливими вони стали для нас навесні 2022-го. Він дуже часто надсилав мені фотографії та відео з фронту саме з цими квітами: "все для тебе, кохана!"А одного разу букет тюльпанів привіз наш знайомий таксист. Я розревілася перед ним. Він запитав: "у вас день народження?""Краще б замість тюльпанів був він", - відповіла я і більше не змогла вимовити ні слова", - сказала Олена.

Роман Жук / Факти

За словами Олени, їй захотілося посадити багато квітів для Романа. Так з'явилася ідея Алея тюльпанів пам'яті Романа Жука. Дівчина хотіла б, щоб ця алея стала місцем зустрічі і прогулянок закоханих.

Алея пам'яті Романа Жука / Факти

"Під час підготовки до Дня" до побачення " я розуміла, що люди можуть принести різні вінки, в тому числі і штучні. Попросила про живі квіти, тюльпани або їх цибулинки. Мені захотілося посадити їх багато для свого коханого. Так народилася алея з 13 000 тюльпанів пам'яті Романа Жука перед Мукачівським Державним університетом — місцем, де зародилася наша любов. А 13-це його улюблене число. Для мене і Роми тюльпан став символом сильної духом, щасливою, яскравою, але короткого життя... і все ж ми прожили її так, що я згодна була б повторити. Хотіла б, щоб ця алея стала місцем зустрічей і прогулянок закоханих", - додала Олена Жук.

Олена Жук біля Алеї пам'яті Романа Жука / Факти

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