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На згадку про героя у Мукачеві розцвіли 13 тисяч тюльпанів: зворушлива історія від дружини Романа Жука

Андрій Ганчук
3 травня 2023, 14:23 оновлено 3 травня, 14:33
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Роман Жук загинув у Запорізькій області на війні Росії проти України, боєць їхав рятувати поранених, але поруч з його машиною вибухнув снаряд окупантів.
Олена та Алея пам'яті Романа Жука
Олена хотіла б, щоб Алея тюльпанів пам'яті Романа Жука стала місцем зустрічей закоханих / Колаж Факти

На згадку про загиблого бійця Збройних сил України Романа Жука відкрили Алею тюльпанів у Мукачеві. Тринадцять тисяч тюльпанів вже розцвіли. Дружина загиблого героя Олена розповіла, що він дуже любив ці квіти і надсилав їй їх навіть коли був на фронті. Роман загинув, коли їхав рятувати поранених побратимів у Запорізькій області. У цей день Олена і Роман збиралися зустрітися після тривалої розлуки.

В інтерв'ю Факт Олена розповіла історію про свого чоловіка - Романа Жука, який після початку повномасштабного нападу Росії одним з перших пішов на війну. Він був розвідником артилерійського взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади і брав участь у бойових діях на запорізькому напрямку.

У травні 2022 року Роман загинув. Боєць їхав на машині, щоб врятувати поранених побратимів. У цей день Роман і Олена повинні були зустрітися після тривалої розлуки.

відео дня

"Якось Роман розповів мені, що у них дуже багато покинутих тварин, вони голодують і страждають, незважаючи на те, що воїни їх годують, чим можуть. Я відповіла, що дістану корм і привезу. Ми вже сильно скучили один за одним. Хотілося просто доторкнутися, обійняти, побути поруч. Він знав, що зі Львова їхатиме мікроавтобус з необхідними речами, і дозволив мені поїхати у супроводі львівських волонтерів.

Виїзд був узгоджений на вихідні 28-29 травня. Раптом 22 травня Рома вносить в календар позначку про день народження 26 травня нашого знайомого в Запоріжжі. Я побачила це і відчула, що обов'язково повинна бути в Запоріжжі в цей день. Всі перешкоди подолала, і, коли вранці 26-го Рома подзвонив мені, ми були дуже щасливі, що через кілька годин Побачимося. Але наш дзвінок перервав сильний обстріл росіян. Він вибачився і сказав, що змушений спуститися в укриття. Через кілька хвилин я сіла за кермо і виїхала. Рома поїхав теж ... тільки не до мене, а щоб рятувати поранених. Під час поїздки поруч з його авто розірвався снаряд ра**истської артилерії. Я не встигла на кілька годин...", - розповіла Олена.

Олена та Роман Жук
Олена і Роман Жук збиралися зустрітися 26 травня... / Факти

Дівчина поділилася й історією створення Алеї тюльпанів у Мукачеві на честь Романа Жука. Вона розповіла про те, що Роману дуже подобалися ці квіти – він надсилав дружині фотографії та відео з тюльпанами, і дарував їх, навіть коли вони були далеко один від одного.

"Рома завжди любив тюльпани. Але особливими вони стали для нас навесні 2022-го. Він дуже часто надсилав мені фотографії та відео з фронту саме з цими квітами: "все для тебе, кохана!"А одного разу букет тюльпанів привіз наш знайомий таксист. Я розревілася перед ним. Він запитав: "у вас день народження?""Краще б замість тюльпанів був він", - відповіла я і більше не змогла вимовити ні слова", - сказала Олена.

На згадку про героя у Мукачеві розцвіли 13 тисяч тюльпанів: зворушлива історія від дружини Романа Жука
Роман Жук / Факти

За словами Олени, їй захотілося посадити багато квітів для Романа. Так з'явилася ідея Алея тюльпанів пам'яті Романа Жука. Дівчина хотіла б, щоб ця алея стала місцем зустрічі і прогулянок закоханих.

Алея пам'яті Романа Жука
Алея пам'яті Романа Жука / Факти

"Під час підготовки до Дня" до побачення " я розуміла, що люди можуть принести різні вінки, в тому числі і штучні. Попросила про живі квіти, тюльпани або їх цибулинки. Мені захотілося посадити їх багато для свого коханого. Так народилася алея з 13 000 тюльпанів пам'яті Романа Жука перед Мукачівським Державним університетом — місцем, де зародилася наша любов. А 13-це його улюблене число. Для мене і Роми тюльпан став символом сильної духом, щасливою, яскравою, але короткого життя... і все ж ми прожили її так, що я згодна була б повторити. Хотіла б, щоб ця алея стала місцем зустрічей і прогулянок закоханих", - додала Олена Жук.

Олена Жук
Олена Жук біля Алеї пам'яті Романа Жука / Факти

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ проведуть контрнаступальну операцію для звільнення своїх територій від окупантів РФ. На думку глави держави, успіх наступу залежить від підтримки Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що Київ має намір звільнити всі свої землі, які захопила країна-агресор Росія. За його словами, результати анонсованого контрнаступу будуть вже найближчим часом.

Колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що контрнаступ армії України може передбачати декілька сценаріїв. За його словами, для звільнення Кримського півострова достатньо буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Однак за Донбас доведеться серйозно воювати.

Інші новини:

ЗСУ Запорізька область Закарпатська область війна Росії та України
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