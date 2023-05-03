"Ми за Україну" : у Ялті школяра змусили вибачитися перед Путіним і Росією

Раніше на вулиці окупованої Ялти хлопець сказав фразу "Ми за Україну" у відповідь на питання про те, чи не боїться він майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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Школяра з Ялти звинуватили в, мовляв, "дискредитації ЗС РФ" / Колаж скріншот соцмережі, Міноборони РФ

Учня 11-го класу однієї зі шкіл захопленої агресором Росією Ялти оштрафували на 40 тисяч рублів і змусили вибачитися перед РФ і Володимиром Путіним за те, що на одній з вулиць міста він сказав фразу "Ми за Україну".

Як повідомляє так звана "пресслужба" фейкового "УМВС Криму", учня 11-го класу школи №2 затримали і висунули йому звинувачення в, мовляв, "дискредитації ЗС РФ".

Незаконний "Ялтинський міський суд" оштрафував хлопця на 40 тисяч рублів за фразу "Ми за Україну", яку він озвучив у відповідь на запитання жінки до школярів про те, чи не бояться вони контрнаступу ЗСУ.

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Більш того, школяра цинічно змусили вибачитися перед агресором Росією і її ватажком Володимиром Путіним.

Дивіться відео, як окупанти РФ у Ялті змусили школяра вибачатися за фразу "Ми за Україну"

Школяра з Ялти змусили вибачатися навіть перед Путіним / Скріншот соцмережі

"Я зрозумів свою дурість. В першу чергу вибачаюсь перед громадянами Російської Федерації і перед президентом Російської Федерації", - сказав школяр.

Повернення Криму в Україну

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки ЗСУ підійдуть до адміністративного кордону з окупованим Кримом, російські окупаційні війська тікатимуть. За словами Зеленського, місцеві жителі вийдуть на вулиці і допоможуть українській армії вигнати самопроголошену фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що окупанта Росію слід відрізати від Криму, щоб російська армія пішла на новий "жест доброї волі". Громадяни РФ повинні якомога швидше залишити Крим.

Міністр оборони Олексій Резніков припустив сценарій, за якого Україна звільнить Кримський півострів без бою. За словами Резнікова, як тільки ЗСУ перекриють окупантам всі шляхи постачання, ворожі сили самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути Крим.

Дивіться відео з прогнозом військового експерта Мусієнка про те, чи буде знищено Кримський міст

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