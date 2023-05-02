Кулеба - про скептиків на Заході: армія України готується наступати, не треба нікого слухати

Можливо, майбутній контрнаступ ЗСУ не буде вирішальним і доведеться провести ще одну військову операцію, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

https://glavred.net/politics/kuleba-o-skeptikah-na-zapade-armiya-ukrainy-gotovitsya-nastupat-ne-nado-nikogo-slushat-10467328.html Посилання скопійоване

Експерти на Заході перед 24 лютого 2022 року вже говорили, що Україна не вистоїть під натиском агресора Росії - Кулеба / Колаж УНІАН, 94 Омбр

Україна ретельно готується до контрнаступу для звільнення своїх територій. Не треба слухати скептиків на Заході – перед 24 лютого 2022 року вони вже не вірили, що українська держава вистоїть у битві з агресором РФ. Можливо, майбутній наступ ЗСУ не стане вирішальним і доведеться провести ще одну операцію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В ефірі Сніданок з 1+1 він розповів про те, що сили оборони України проводять ретельну підготовку до контрнаступу. Заяви скептиків на Заході, які говорять про можливий "провал контрнаступу", слухати не потрібно. Вони не вірили в Україну і напередодні повномасштабного нападу країни-окупанта Росії.

"Це ті ж експерти і медіа, які напередодні 24 лютого говорили, що Україна не встоїть під ударами Росії. Скептики казали "ні", оптимісти давали тиждень. Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся. Війною потрібно займатися - це щоденна робота. Хочу звернути увагу: всі цитують аналітику. Подивіться на кількість контактів Залужного: вчора розмова з Міллі, позавчора розмова з командувачем силами НАТО в Європі, подивіться на міжнародні візити президента. Немає такого дзвінка, щоб президент не піднімав тему зброї, необхідної для наших бригад, які підуть у контрнаступ", - сказав Кулеба.

відео дня

Крім того, він пояснив свої нещодавні слова про те, що майбутній контрнаступ ЗСУ не треба сприймати як вирішальну битву. За словами міністра, в деяких союзних державах дотримуються точки зору, згідно з якою в разі невдачі потрібно буде сідати з Москвою за стіл перемовин. Однак глава МЗС переконує таких людей і припускає ймовірність проведення ще одного наступу.

"Є люди в деяких дружніх нам країнах, які кажуть: "Ось це вирішальний і останній бій. Якщо військовим шляхом перемогти неможливо, то потрібно йти на поступки". Тому я всім кажу, вбиваю в голову, що вирішальною битвою буде та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо це завдання, тоді скажемо: "Це була вирішальна битва, дякуємо за підтримку, ми перемогли". Але це буде наприкінці, а не на початку. Можливо, цей контрнаступ не буде вирішальним, і буде потрібен ще один. Це боротьба проти наративів, що в якийсь момент Україні потрібно буде здатися. Ось проти цього спрямована моя фраза про те, що контрнаступ не є вирішальним", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію, щоб звільнити свої території від російських окупантів.

Українська армія має намір повернути і Крим. На думку Зеленського, успіхи ЗСУ залежать від військової підтримки західних союзників.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна має намір звільнити всі захоплені агресором Росією території. За словами Буданова, результати анонсованого контрнаступу ЗСУ з'являться вже найближчим часом.

Колишній радник глави Офісу президента Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що контрнаступ ЗСУ може передбачати декілька сценаріїв. На думку Андрусіва, для звільнення Криму достатньо буде ізолювати окупантів на півострові, але за Донбас доведеться серйозно воювати.

Дивіться відео Главред - Андрусів заявив, що армія України може вдарити відразу по декількох напрямках

Війна Росії проти України: