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У трьох регіонах Росії прогриміли вибухи: пошкоджено Ан-124, атакована гелікоптерна база

Андрій Ганчук
3 травня 2023, 09:35 оновлено 3 травня, 10:27
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Агресорка Росія вже встигла звинуватити Україну в атаці одного двох своїх об'єктів, проте жодних доказів про нібито "причетність" Києва немає.
Пожежа в Тамані
У Тамані біля Кримського мосту сталося загоряння цистерн з резервуарами / Скріншот соцмережі

У Брянській області, Краснодарському краї і під Санкт-Петербургом країни-окупанта Росії пролунали вибухи. На Брянщині атаковано військовий аеродром, внаслідок чого пошкоджено транспортний літак Ан-124. У Тамані біля Кримського мосту загорілася нафтобаза, а під Санкт-Петербургом сталася пожежа на військовому аеродромі, де знаходилися військові вертольоти.

Вибухи у Брянській області

Як повідомляє Telegram-канал Baza, в ніч на середу, 3 травня, був атакований військовий аеродром у Брянській області. В атаці звинувачують нібито ЗСУ, проте жодних доказів причетності українських військових до "ударів" не приводять.

"Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області в ніч на 3 травня", - зазначено в повідомленні.

відео дня

Згідно з даними пропагандистів РФ, було застосовано 5 безпілотників. Два, мовляв, знищені, проте ще два вибухнули на території аеродрому. Ще один БПЛА не знайшли.

Зазначається, що незначні пошкодження отримав транспортний літак окупантів Ан-124. Росіяни кажуть, що він нібито не експлуатувався.

Відомостей про постраждалих немає.

ППО Росії не справляється з навалою БПЛА

Військовий експерт Олександр Коваленко написав, що пропагандисти, коли говорили про атаку на військовий аеродром у Брянській області, швидше за все, мали на увазі аеродром Сеща. Він знаходиться в 170 км від України.

За його словами, навіть якщо припустити запуск БПЛА з території України, російське ППО не змогло перехопити літальні апарати, які летіли на такій великій відстані.

"5 БПЛА, подолали 170 км в повітряному просторі Росії, насиченому ешелонованою ППО і досягли важливого об'єкта, тільки в районі якого намагалися збити дрони за допомогою стрілецької зброї. Не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а саме, стрілецької зброї! Це зайвий доказ того, що російські системи ППО в умовах сучасної війни абсолютно неефективні і безглузді. У свою чергу, повітряний простір Росії не просто всипане білими плямами ППО, а скоріше воно саме, величезна біла пляма з вкрапленнями ППО. І це факт", - підкреслив Коваленко.

Пожежа у Краснодарському краї біля Кримського мосту

Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що в селищі Волна на Тамані, недалеко від Кримського мосту, сталася пожежа.

Пожежа на Тамані

Пожежа Тамань
На Тамані загорівся резервуар з нафтопродуктами / скріншот соцмережі

"У селищі хвиля Темрюкського району (Краснодарський край РФ - ред.) загорівся резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - сказав він.

Причину пожежі він не вказав.

Пропагандисти ТАСС пишуть, що пожежа сталася, мовляв, "через падіння безпілотника"

"Резервуар з нафтопродуктами в селищі хвиля Темрюкського району Краснодарського краю загорівся через падіння безпілотника. Про це нам повідомили в екстрених службах", - зазначено в повідомленні.

Пожежа на великому військовому аеродромі під Санкт-Петербургом

За даними Telegram-каналу Mash на мийці, пожежа трапилася на військовому аеродрому в селі Гостіліци Ленінградської області. Повідомляється, що це місце базування російських вертольотів, які, як стверджують у РФ, вдалося евакуювати до моменту загоряння.

Примітно, що це найбільший на північному заході аеродром.Причиною пожежі назвали "займання покришок".

Пишуть, що пожежу вже ліквідовано.

Вибухи в окупованому Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомі безпілотники атакували резервуар з паливом загарбників у Козачій бухті в окупованому агресором Росією Севастополі. Площа пожежі складала майже 1000 квадратних метрів.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, у Севастополі знищено понад 10 резервів з нафтопродуктами. В цілому це близько 40 тисяч тонн. Нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту окупантів РФ.

У вівторок ввечері, 2 травня, в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. За попередніми даними, щось вибухнуло на базі прикордонників окупантів. Фейкова "влада" міста заявила про те, що це нібито "профілактична робота".

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