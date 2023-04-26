В окупованому Севастополі пролунав вибух: що відомо

Звук вибуху було чути в центрі міста й на північній стороні. Окупаційна влада Севастополя поки не коментувала ситуацію.

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В окупованому Севастополі прогримів вибух / Ілюстративний колаж з фото УНІАН

В окупованому Севастополі в середу, 26 квітня, пролунав вибух. Звук чули в центральній та північній частині міста.

Про нову "бавовну" в захопленому росіянами місті повідомив Telegram-канал Кримський вітер.

"У Севастополі знову якийсь бабах, повідомляють наші підписники. Було чутно в центрі міста й на північній стороні", - йдеться у повідомленні.

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Крим. реалії зазначають, що звук був схожий на артилерійський постріл.

Окупаційна влада Севастополя поки не коментувала ситуацію.

Як повідомляв Главред, в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Пізніше в мережі опублікували відеозапис ураження однієї з ворожих цілей у захопленому Севастополі. Безпілотник дістався до Стрілецької бухти.

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає жодних альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

У квітні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму.

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