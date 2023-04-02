Від люстрації до перейменування Севастополя: Данілов назвав план з деокупації Криму

Секретар РНБО попередив про кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду.

Олексій Данілов оцінив перспективи деокупації Криму / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму.

По-перше, на громадське обговорення буде винесено питання щодо проекту і місця розташування в Криму пам'ятника "російський військовий корабель йде...", пише він у Facebook.

"З метою економії державних коштів може бути використаний п'єдестал пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі", - вважає секретар РНБО.

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По-друге, крім кримінального переслідування за колабораціонізм і державну зраду розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема визначається рівень відповідальності і ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає обмеження прав участі у виборах - обирати і бути обраними.

По-третє, щодо державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік перебували в штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та інших, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності.

"Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій у тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах та органах місцевого самоврядування України", — зазначив секретар РНБО.

По-четверте, підкреслив він, Росія або інше формування, яке претендуватиме на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді і в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян Росії, причетних до військових злочинів, вчинених на території нашої держави в цілому і Криму зокрема. При цьому він нагадав, що мова йде про міжнародні злочини, які не мають термінів давності - геноцид, військові злочини і проти людяності.

При цьому п'ятий крок стосується пропагандистів - журналістів, медійників і різного роду експертів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання і розпалюванню ворожнечі проти України, українців, кримських татар та інших національностей. За словами Данілова, це група особливої уваги, злочини якої будуть розслідувані українськими, а при необхідності і міжнародними правоохоронними структурами.

Інші заходи з деокупації Криму

Шостий крок стосується громадян РФ, які незаконно приїхали проживати на Кримський півострів після лютого 2014 року - вони повинні негайно покинути територію України у визначений законом термін.

Сьомим кроком Данілов назвав визнання нікчемними правочинів, вчинених не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна - право власності на майно залишається за громадянами України.

По-восьме, транспортний перехід в місті Керч "демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавання в рамках програми відшкодування збитків".

Дев'ятий крок стосуються реалізації Комплексної програми "детоксикація", а саме - нейтралізації наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова.

По-десяте, створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили опір окупації. Відновлення в правах українських і кримськотатарських активістів.

Одинадцятий крок- це негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які переслідувала РФ за політично вмотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих їм моральних збитків.

Дванадцятим кроком передбачається перейменування міста Севастополь. Розглядається варіант назви Ахтіар.

Повернення Криму Україні

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Кримський півострів до кінця літа. За його словами, для реалізації операції силам оборони України потрібна далекобійна зброя.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що в армії України буде два сценарії звільнення Криму. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї та з подальшим оточенням окупаційних військ. Другий - фронтальний захід ЗСУ в Крим. Перший варіант є кращим, оскільки при другому півострів може стати другим Донбасом.

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