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В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, прокинулося все місто: що відомо

Анна Ярославська
24 квітня 2023, 06:42 оновлено 24 квітня, 06:52
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Фейковий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".
Севастополь
У Севастополі прогриміли вибухи / Ілюстративне фото УНІАН

У ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

За його словами, з 03:30 "була зроблена спроба атаки на Севастополь". Развожаєв заявив, що один надводний дрон нібито "знищили сили ППДО", а другий вибухнув сам.

"Все сталося на зовнішньому рейді, жодні об'єкти не пошкоджено", - написав Развожаєв у Telegram і закликав "зберігати спокій".

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"Зараз у місті тихо. Але всі сили і служби перебувають у стані бойової готовності", - додав фейковий губернатор.

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У Мережі пишуть, що перший вибух у Севастополі прогримів о 03:31, другий – о 03:44. Після, за словами очевидців, лунали звуки черги з великокаліберної установки в бік моря.

"Відбиття атаки надводних безпілотників (за даними Развожаєва). Прокинулося все місто", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, прокинулося все місто: що відомо

Як повідомляв Главред, 22 березня в окупованому Росією Севастополі пролунала серія гучних вибухів. Повідомлялося про атаку дронів. Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

23 квітня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" для ворога.

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає жодних альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

У квітні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму.

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