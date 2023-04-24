В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, прокинулося все місто: що відомо

Фейковий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

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У Севастополі прогриміли вибухи / Ілюстративне фото УНІАН

У ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

За його словами, з 03:30 "була зроблена спроба атаки на Севастополь". Развожаєв заявив, що один надводний дрон нібито "знищили сили ППДО", а другий вибухнув сам.

"Все сталося на зовнішньому рейді, жодні об'єкти не пошкоджено", - написав Развожаєв у Telegram і закликав "зберігати спокій".

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"Зараз у місті тихо. Але всі сили і служби перебувають у стані бойової готовності", - додав фейковий губернатор.

У Мережі пишуть, що перший вибух у Севастополі прогримів о 03:31, другий – о 03:44. Після, за словами очевидців, лунали звуки черги з великокаліберної установки в бік моря.

"Відбиття атаки надводних безпілотників (за даними Развожаєва). Прокинулося все місто", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 22 березня в окупованому Росією Севастополі пролунала серія гучних вибухів. Повідомлялося про атаку дронів. Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

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Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає жодних альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

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