Дрон-камікадзе вразив об'єкт у захопленому Севастополі: у Мережі з'явилося відео

Окупанти Росії на Кримському півострові раніше набрехали, що ударні безпілотники, мовляв, провели "безуспішну атаку" захопленого Севастополя.

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Ударний дрон вразив об'єкт у захопленому Севастополі / Колаж twitter.com/Osinttechnical, google.com/maps

У соціальних мережах опублікували відеозапис ураження однієї з ворожих цілей в захопленому Севастополі. Безпілотник дістався Стрілецької бухти. Раніше фейкова "влада" в окупованому Криму заявляла, що дрони-камікадзе нібито "попрацювали безуспішно".

Зокрема, в Twitter опубліковано відео, на якому можна побачити ураження одного з об'єктів.

Самопроголошений "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв казав, що, мовляв, "знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об'єкти в Севастополі не мали пошкоджень".

відео дня

У Севастополі пролунали вибухи

У Севастополі уражено невідомий об'єкт / скріншот Главред

Однак на кадрах помітно, як мінімум один дрон завдав удару по невідомому об'єкту. Геолокація вказує, що дрону вдалося пройти до Стрілецької бухти.

Що конкретно пошкоджено або було знищено, наразі невідомо.

Вибухи в Севастополі

У ніч на 24 квітня в окупованому військами агресора Росії Севастополі прогриміли вибухи. Нібито "губернатор" міста Развожаєв сказав, що Чорноморський флот окупантів, мовляв, "відбиває атаку надводних безпілотників".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що якщо захоплений Севастополь атакували надводні дрони, то їх складно збивати. Ігнат підкреслив, що українські війська будуть накопичувати таке озброєння.

Днем раніше речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що на окупований Кримський півострів чекає сезон бавовни. За її словами, загарбники РФ розуміють - битви за Крим їм не уникнути.

Війна Росії проти України: