Розбиті будинки і вибиті вікна: на Білгородщині скаржаться на "бавовну", в області гримлять вибухи

Через вибухи руйнування зафіксовані в 9 приватних житлових будинках в Білгородській області.

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Місце прильоту в Бєлгородській області / t.me/vvgladkov

В Бєлгородській області РФ прогриміли нові вибухи. В результаті руйнування зафіксовані в 9 житлових будинках.

Про "бавовну" в селі Нова Таволжанка Шебекінського району розповів місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

"За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає, за винятком лінії електропередачі. Аварійні служби виїхали на місце для оперативного усунення наслідків", — розповів він.

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Разом з тим він уточнив, що через вибухи руйнування зафіксовані в 9 приватних житлових будинках: вибиті вікна, посічені паркани і фасади.

"Оперативні та аварійні служби на місці продовжують будинковий обхід території. Відновлення електропостачання буде протягом 4-5 годин", — додав губернатор.

Нагадаємо, влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних та артилерійських ударів по Харкову та Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Там побоюються "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

Раніше ми писали про те, що в Бєлгородській області країни-агресора РФ впали кілька російських ракет. Місцеві жителі чули сильні вибухи.

При цьому невідомо, чи це були ракети, запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. У будь-якому випадку далеко вони не долетіли.

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