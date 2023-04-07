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На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - Зеленський

Андрій Ганчук
7 квітня 2023, 22:36 оновлено 7 квітня, 22:37
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Поразка агресора Росії у війні проти України і повернення Криму під контроль Києва принесе миру спокій, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Крим
Україна звільнить Крим, жодних інших варіантів немає - Зеленський / Колаж скріншот Офіс президента, УНІАН

Країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає жодних альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Укрінформ, під час проведення Іфтару він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

"На землі Криму зараз під російським триколором панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому", - зазначив гарант.

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Глава держави також нагадав, що саме із захоплення Росією Криму та репресій проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман на півострові відбувся початок спроби російських окупантів поневолити українців та інші народи цивілізованої Європи.

За його словами, звільнити Крим також потрібно і для того, щоб світ ґрунтувався на міжнародному праві і Статуті ООН, а не "на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити".

"Так само як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави усієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних міст до Севастополя і Керчі. Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити та жити вільно", - сказав Володимир Зеленський і підкреслив, що в світ повернеться спокій тільки після поразки агресора Росії у війні проти України і звільнення Криму.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес раніше сказав, що звільнення силами оборони України Криму змінить стратегічну ситуацію на війні. Згідно з його прогнозом, метою ЗСУ стане розсічення "сухопутного коридору" до окупованого Кримського півострову. Ходжес очікує на успішний контрнаступ української армії.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна припускає перемовини з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", - підкреслив Сибіга.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців. За його словами, у Москви немає ресурсів для утримання окупованого півострова. Чиновник додав, що перемовини щодо ситуації з Кримом можливі тільки тоді, коли агресор Росія виведе звідти всі свої війська.

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Війна Росії проти України:

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