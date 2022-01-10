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В Одеській школі дівчинка зламала руку: вчителька доклала рибу і відправила на уроки

10 січня 2022, 14:50

Дитині навіть не надали першу допомогу.

швидка, медики
Дівчинці не викликали лікаря / УНІАН

В одній з сільських школа Одеській області розгорівся скандал. 11-річна дівчинка зламала руку на уроці фізкультури, але в школі на це не звернули належної уваги і після прикладання до місця травми замороженої риби, відпустили дитину додому, навіть не повідомивши батькам.

Як пише Обозреватель, неприємний інцидент стався з ученицею 6 класу Новозарицької школи Захарівського району ще 16 грудня. За словами матері Олени Дунської, вчителька Олена Христоризенко змусила дівчинку стрибати через козла.

"Дочка не хотіла втретє стрибати, оскільки взагалі раніше такого не робила,але вчителька сказала-треба. Сама відвернулася і чимось займалася в телефоні. Дочка стрибнула невдало і у неї відразу почала боліти рука, вона як би перекрутилася. Дочка розплакалася, але вчитель тільки посміхнулася", – розповіла жінка.

Дівчинка вийшла зі спортзалу. Їй на допомогу випадково прийшла вихователька місцевого дитсадка, яка перев'язала руку.

Пізніше вчитель фізкультури принесла з кухні морожену рибу і почала прикладати до руки.

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Дитину відправили на уроки, але біль була настільки сильною, що вона сама попросилася додому.

"У школі немає навіть медсестри. Ніхто з вчителів не подзвонив мені і не повідомив, що сталося. Ніхто не викликав швидку", – додала мати.

Про те, що трапилося жінка дізналася тільки ввечері. На той час рука вже опухла, а палець почав синіти.

"Ми поїхали в райцентр. Нам, щоб дістатися туди, потрібно 600 грн за машину заплатити. Взяли направлення на рентген. На знімку лікар побачив подвійний перелом і дочки наклали гіпс", – розповіла мати.

Як відреагували в школі

Учитель фізкультури на заяву матері відповіла, що вони повинні взяти довідку, і в такому випадку дівчинку звільнять від фізкультури. А в самому педколективі розбиратися в цьому і зовсім не стали.

У зв'язку з цим, мати постраждалої Школярки написала заяву в поліцію. Однак поговорити зі слідчим Тодоренко вдалося тільки по телефону.

"Вона мене запитала:" чого ви хочете? Це нещасний випадок. Ми ще на вас протокол складемо за несвоєчасно надану допомогу". Виходить, що школа не винна, а в усьому винна я", - додала Дунська.

У підсумку, комісія постановила, що у дитини дійсно травма.

"Завідуюча філією школи Ганна Рангу та вчитель фізкультури Олена Христоризенко отримали догани за невідповідне виконання своїх обов'язків. За те, що вони відпустили дитину, не поцікавилися її здоров'ям. Директор Центральної школи продовжує спостерігати за станом здоров'я і ми сподіваємося, що дівчинка видужає", – повідомив директор відділу освіти Захарівської ОТГ Олег Воєділов.

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Нагадаємо, раніше у Рівному в одній зі шкіл у роздягальні учень 7 класу жорстоко побив дівчину, яка навчається в паралельному класі. За цим фактом у поліції вже порушено кримінальне провадження.

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