На Буковині через спалах небезпечного вірусу всю школу відправили на дистанційне навчання

У Чернівецькій області школу закрили на карантин через "вітрянку" / УНІАН

На Буковині через спалах вітряної віспи на карантин закрили одну зі шкіл.

Учні тиждень навчатимуться дистанційно, після чого у них розпочнуться канікули, повідомила пресслужба мерії міста Заставна. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Школярі будуть на карантині з 24 по 31 грудня.

Заставнівський міський голова Василь Радиш розповів інформагентству "АСС", що станом на 23 грудня "вітрянкою" захворіли приблизно 30 учнів навчального закладу.

"Станом на вчора, 23 грудня, було приблизно 30 хворих дітей. Захворіли дітки, переважно, молодших класів. Провели засідання комісії ТЕБ та НС, яка й прийняла рішення на цих декілька днів, з 24 по 31 грудня, організувати освітній процес у Заставнівському ЗЗСО з використанням технологій дистанційного навчання", – розповів виданню міський голова.

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За словами мера, далі на дітей чекають канікули, і таким чином вдасться витримати 21 день карантину.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі матері першокласниці порекомендували не приводити дитину до школи, оскільки вона не здала гроші на подарунки. У батьківському комітеті звинуватили маму дівчинки у "боргах" перед класом.

Нагадаємо, у Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі – у дитини струс мозку і забої внутрішніх органів. За цим фактом у поліції вже порушено кримінальне провадження.

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