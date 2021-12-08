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Не пускала дітей до школи через страх коронавірусу: у Луцьку суд оштрафував багатодітну матір

8 грудня 2021, 15:03

Діти не відвідували школу півтора місяці.

У Луцьку суд оштрафував багатодітну матір, яка не пускала дітей до школи / УНИАН

У Луцьку суд оштрафував багатодітну матір, яка півтора місяці не пускала до школи своїх п’ятьох дітей.

Діти не ходили до навчального закладу від вересня до середини жовтня цього року, пише ZAXID.NET.

Це вже не вперше жінку притягують до відповідальності за такі дії. У липні цього року суд постановив виплатити 850 грн штрафу через те, що троє доньок і двоє синів жінки минулого навчального року пропустили 70% занять у школі. Тоді жінку обвинувачували за статтею про невиконання батьківських обов'язків.

Цього разу за рішенням суду багатодітна матір повинна виплатити 1700 грн штрафу. Жінка не прийшла на засідання, тому суд розглядав справу без її присутності.

Подання про те, що діти відсутні у школі, подала адміністрація навчального закладу. До цього працівники школи намагалися самі зв’язатися з матір’ю, проте вона не відповідала на телефонні дзвінки, і при цьому ігнорувала усі батьківські збори.

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"У листопаді жінка надала письмові пояснення щодо відсутності дітей. Вона пояснила, що вона свідомо не пускає їх на уроки "через поширення коронавірусної інфекції", – пише видання.

читайте такожТортури біля школи тривали півтори години: підлітки по-звірячому побили ногами трьох дівчатокНагадаємо, у Міносвіти затвердили графік шкільних канікул 2021-2022. Передбачається, що зимові канікули будуть з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Але в деяких регіонах діти підуть на зимовий відпочинок пізніше, адже остаточне рішення приймається місцевою владою.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині діти прийшли підтримати дівчинку, яка два роки не бачила однокласників через COVID-19. Дівчинка вже два роки не ходить до школи через серйозні проблеми зі здоров'ям, але дуже за нею сумує. Щоб її підтримати, однокласники влаштували ціле свято.

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