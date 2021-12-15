У Запоріжжі мамі "заборонили" приводити дитину до школи через "борги"

Школа / УНІАН

У Запоріжжі матері першокласниці порекомендували не приводити дитину до школи, оскільки вона не здала гроші на подарунки.

Як пишуть в Facebook-групі "Хочу вчитися", інцидент стався в школі №103.

За даними активістів, до матері звернулися члени батьківського комітету і повідомили, що у неї є борги перед "фондом класу".

Тому жінці порекомендували не приводити дитину в школу 20 і 24 грудня, оскільки в ці дні школярам вручатимуть подарунки до Дня святого Миколая і до Нового року.

Мати дівчинки звернулася до заступника директора школи, проте там їй повідомили, що вона не так все зрозуміла.

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Після цього жінку почав шантажувати батьківський комітет. Там заявили, що заборонять дівчинці користуватися милом і туалетним папером, оскільки вони нібито купують це за свої гроші.

Мама першокласниці повідомила активістам, що від неї щомісяця вимагають здавати по 100 гривень на "фонд класу", а 1 вересня в школі збирали по 400 гривень на подарунки. Жінка стверджує, що ніхто їй не дає звітів про використання цих грошей.

"Ми нічого не коментуємо по телефону. Якщо буде офіційний запит, відповімо тільки на нього", - сказали в адміністрації школи, пише ТСН.

Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися над дитиною, від роботи ніхто не усував.

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