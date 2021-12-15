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У Запоріжжі мамі "заборонили" приводити дитину до школи через "борги"

15 грудня 2021, 20:59

Жінці порекомендували не приводити дитину в школу 20 і 24 грудня, оскільки в ці дні школярам вручатимуть подарунки

школа
Школа / УНІАН

У Запоріжжі матері першокласниці порекомендували не приводити дитину до школи, оскільки вона не здала гроші на подарунки.

Як пишуть в Facebook-групі "Хочу вчитися", інцидент стався в школі №103.

За даними активістів, до матері звернулися члени батьківського комітету і повідомили, що у неї є борги перед "фондом класу".

Тому жінці порекомендували не приводити дитину в школу 20 і 24 грудня, оскільки в ці дні школярам вручатимуть подарунки до Дня святого Миколая і до Нового року.

Мати дівчинки звернулася до заступника директора школи, проте там їй повідомили, що вона не так все зрозуміла.

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Після цього жінку почав шантажувати батьківський комітет. Там заявили, що заборонять дівчинці користуватися милом і туалетним папером, оскільки вони нібито купують це за свої гроші.

Мама першокласниці повідомила активістам, що від неї щомісяця вимагають здавати по 100 гривень на "фонд класу", а 1 вересня в школі збирали по 400 гривень на подарунки. Жінка стверджує, що ніхто їй не дає звітів про використання цих грошей.

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"Ми нічого не коментуємо по телефону. Якщо буде офіційний запит, відповімо тільки на нього", - сказали в адміністрації школи, пише ТСН.

Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися над дитиною, від роботи ніхто не усував.

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