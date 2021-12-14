Крововилив і струс мозку: у Києві на маму учня впала величезна гілка біля школи

Жінка відводила дитину до школи, натомість сама потрапила до лікарні.
У столиці на території школи №215 величезна гілка впала на жінку, яка відводила свою дитину до навчального закладу.
Травмовану жінку госпіталізували, у неї був струс мозку та крововилив. Також лікарям довелося накладати шви на голову постраждалій, повідомляє ТСН.
Постраждала Ольга розповіла, що забула дати дитині воду, і йшла, щоб занести її.
"Тільки-но зробила декілька кроків на територію школи, почула хруст і все. Я пам'ятаю, що я вже була на колінах і біля мене було багато батьків дітей. Мене завезли до лікарні, наклали шви. У мене струс мозку, крововилив", – розповіла жінка.
Також вона повідомила, що місце, де все сталося, спочатку не було обгороджене. Його обгородили стрічкою тільки після того, як вона травмувалася.
"Якби так зробили одразу, то нічого б не сталося", – зазначає постраждала.
Ольга розповіла, що зараз їй уже краще. Жінка збирається подати заяву до поліції.
Нагадаємо, раніше у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево під час прогулянки у парку. Дитина отримала перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки. Хлопчик у важкому стані потрапив до реанімації.
Також нещодавно в Києві трагічно загинула 35-літня жінка – під час хресного ходу на неї звалилося дерево. Від отриманих травм жінка померла на місці. Загиблою виявилася матінка Марія – дружина настоятеля храму Преображення Господнього в Києві на Вирлиці протоієрея Сергія Коцаря.
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