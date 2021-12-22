У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозку

Хлопець знущався над дівчинкою / ua.depositphotos.com

У Рівному в одній зі школ у роздягальні учень 7 класу жорстоко побив дівчину, яка вчиться в паралельному класі. За цим фактом у поліції вже порушено кримінальне провадження.

Як повідомили у Нацполіції Рівненської області, до правоохоронців 14 грудня із заявою звернулася мати потерпілої.

Вона розповіла, що її дочку в школі жорстоко побив її одноліток. У поліції за цим фактом приступили до розслідування. Дії школярки кваліфікують за статтею 125 ч.1 Кримінального кодексу України.

Чому стався скандал

В коментарі Радіо Трек мати дівчинки розповіла, що конфлікт стався в шкільній роздягальні.

Її дочка збиралася додому, коли до неї підійшла однокласниця і жартівливо смикнула за куртку. Тому дівчинка випадково штовхнула хлопця з паралельного класу. 13-річного хлопця нібито це розлютило і він почав бити дівчинку. За словами жінки, хлопець навіть, коли звалив її дочку на землю, продовжував копати її ногами. Через побої дівчинку госпіталізували.

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"У дівчини струс головного мозку і забої внутрішніх органів. Зараз її виписали з лікарні, але учениця 7 класу продовжує лікування вдома", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про нападника

Мати потерпілої розповідає, що хлопець, який побив її дочку, займається боротьбою.

Його виховують бабуся і дідусь, оскільки мати працює за кордоном, однак, дізнавшись про інцидент, жінка повертається в Україну.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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