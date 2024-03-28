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В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

Анна Ярославська
28 березня 2024, 08:31оновлено 28 березня, 09:36
Повітряні сили України повідомили про рух ворожої ракети в бік міста - ракета була знищена над морем.
Ракета X-59, карта бойової готовності
Окупанти запустили в бік Одеси ракету / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, t.me/alarmukraine

Уранці 28 березня в Одесі прогриміли вибухи. Повітряні сили України повідомили про рух ворожої ракети в бік міста.

"Одеса та район, в укриття! Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває", - попередив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомлялося також про те, що в напрямку Одеської області окупанти запустили ракету Х-59.

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Повітряна тривога в Одеській області тривала 20 хвилин - з 8:09 до 8:29.

Пізніше голова Одеської ОВА уточнив, що вночі та вранці РФ знову атакувала регіон.

За його словами, вночі російські окупанти запустили ракети Х-22 і протирадіолокаційну ракету по півдню Одещини. Ракети втратили бойову здатність в акваторії моря.

Близько третьої години ночі ворог атакував область ударними безпілотниками. Два "Шахеди" знищили сили ППО. Постраждалих немає.

"Зранку ворог завдав ракетних ударів. Попередньо - без постраждалих. Інформація буде доповнюватися", - написав Кіпер.

Тим часом у Силах оборони Півдня додали, що ворог продовжує застосовувати тактику точкових ракетних ударів по Півдню України.

"Вранці з акваторії Чорного моря по Одеській області було направлено керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракета знищена над морем", - йдеться у повідомленні.

Ракета Х-59 - що про неї відомо

Х-59 "Овод" (за кодифікацією НАТО AS-13 Kingbolt) - радянсько-російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії (до 290 км для Х-59МК2), пише Вікіпедія.

Призначена для ураження наземних і надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Оператор їх виявляє візуально в будь-який час вдень у простих метеоумовах.

Існують також різновиди для вседобового і протикорабельного застосування.

Ракети Х-59 використовуються російськими окупантами під час вторгнення на територію України.

Дронова атака РФ вночі 28 лютого

У ніч на 28 березня російські окупанти застосовували стратегічну й тактичну авіацію, а пізніше спрямували кілька хвиль дронів типу "Shahed-131/136" по кількох регіонах України.

"На початку ночі з літаків Ту-22М3, що вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 у бік півдня Одещини, а потім із літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову здатність в акваторії моря", - повідомили в Силах оборони Півдня.

Подальша бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько чотирьох годин. Основний дроновий удар ворог сконцентрував на Запорізькій області - там дрони маневрували над житловими кварталами та промисловими об'єктами.

Частина БпЛА типу Shahed-131/136 заходила і на Дніпропетровщину. Окремо пара "Шахедів" з акваторії Чорного моря була спрямована по енергетичному об'єкту Одеської області.

У південній операційній зоні підрозділам ППО вдалося знищити 16 безпілотників типу Shahed-131/136: два - на Одещині, три - на Дніпропетровщині та 11 - на Запоріжжі.

На жаль, не вдалося уникнути влучань. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області. Люди не постраждали. уламки збитих дронів упали в приватному секторі міста.

"Сталося загоряння, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 домоволодінь, 2 місцеві жителі отримали поранення. Пожежу ліквідовано. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, їхній стан стабільний", - ідеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, загалом було знищено 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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